Гражданского мужа Ширин Айтматовой тоже выпустили из Бишкекского СИЗО-1

Гражданского мужа организатора движения «Умут-2020» Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева выпустили из Бишкекского СИЗО-1. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Отметим, что после беспорядков в Бишкеке протестующие против выборов в Жогорку Кенеш освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева, его сторонников, бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, экс-мэра Албека Ибраимова, экс-депутатов парламента Садыра Жапарова и Равшана Джеенбекова.

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой рассмотреть возможность освобождения из СИЗО предпринимателя Сыргака Кенжебаева, поскольку он с детства страдает бронхиальной астмой, поэтому подвергается особому риску в случае заражения COVID-19.

Напомним, Сыргака Кенжебаева задержали 20 декабря 2019 года в аэропорту Алматы. Он фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Расследованием занимается МВД.