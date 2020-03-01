12:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

ГУВД прокомментировало дело о мошенничестве, где фигурирует имя Ширин Айтматовой

Экс-депутату Ширин Айтматовой обвинение в мошенничестве не предъявлено. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, в Ленинский РОВД действительно поступило заявление от частного предпринимателя Юрия Пака. Он пожаловался, что бывший парламентарий и хозяйка кофейни Айдана Амантурова, с которой он заключил договор о сдаче в аренду помещения, задолжали ему $10 тысяч. Заявитель уточнил, что считает Айдану Амантурову номинальным арендатором. А помещение под кафе у него снимала Айтматова, и именно она должна ему деньги.

«Заявление зарегистрировано в ЕРПП по статье «Мошенничество», и началось досудебное производство. Однако ни в отношении Ширин Айтматовой, ни Айданы Амантуровой досудебное производство не проводится. Они не проходят фигурантами», — подчеркнули в ГУВД столицы.

Сама нардеп считает попытки правоохранительных органов вменить ей статью политическим заказом и утверждает, что с Юрием Паком не знакома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145091/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Активисты «Умут-2020» встретились с представителями президента. О чем говорили
Мужу Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей до апреля
Могут ли гражданские жены рассчитывать на свидания? В ГСИН ответили депутату
«Үмүт 2020» кыймылы президентке кайрылды
Ширин Айтматова просит о встрече с Сооронбаем Жээнбековым
«Үмүт-2020» кыймылынын активистинин күйөөсүн милиция кармоого аракет кылды
Мужа еще одной активистки «Умут-2020» пытались задержать сотрудники милиции
Ширин Айтматованын жолдошу 20-февралга чейин камакта калмай болду
Муж Ширин Айтматовой оставлен под стражей до 20 февраля
Сыргак Кенжебаев не жалуется на пытки и избиения
Популярные новости
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Дело по&nbsp;Кой-Ташу. Кто из&nbsp;сторонников Атамбаева пошел на&nbsp;сделку со&nbsp;следствием Дело по Кой-Ташу. Кто из сторонников Атамбаева пошел на сделку со следствием
У&nbsp;кыргызстанца с&nbsp;круизного лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус У кыргызстанца с круизного лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
В&nbsp;Москве кыргызский паспорт продают за&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов, права&nbsp;&mdash; за&nbsp;4&nbsp;тысячи В Москве кыргызский паспорт продают за 5 тысяч сомов, права — за 4 тысячи
Бизнес
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
Миссия или мотивация? Как создать из&nbsp;компании место, откуда не&nbsp;уходят Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
Внимание, аукцион. На&nbsp;продажу выставлено нежилое помещение в&nbsp;селе Ленинском Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском
1 марта, воскресенье
11:35
ГУВД прокомментировало дело о мошенничестве, где фигурирует имя Ширин Айтматовой ГУВД прокомментировало дело о мошенничестве, где фигури...
11:30
Мужчина пытался попасть к себе домой через окно и сорвался с третьего этажа
11:27
Приехавшие из стран с коронавирусом иностранцы не смогут въехать в Кыргызстан
11:00
Как получить приписное свидетельство и зачем оно нужно
10:24
Испытание Великим постом. Календарь
29 февраля, суббота
22:13
В Лейлеке пограничники Таджикистана незаконно пересекли кыргызскую границу
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 марта: днем будет тепло