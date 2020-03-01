ГУВД прокомментировало дело о мошенничестве, где фигурирует имя Ширин Айтматовой

Экс-депутату Ширин Айтматовой обвинение в мошенничестве не предъявлено. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, в Ленинский РОВД действительно поступило заявление от частного предпринимателя Юрия Пака. Он пожаловался, что бывший парламентарий и хозяйка кофейни Айдана Амантурова, с которой он заключил договор о сдаче в аренду помещения, задолжали ему $10 тысяч. Заявитель уточнил, что считает Айдану Амантурову номинальным арендатором. А помещение под кафе у него снимала Айтматова, и именно она должна ему деньги.

«Заявление зарегистрировано в ЕРПП по статье «Мошенничество», и началось досудебное производство. Однако ни в отношении Ширин Айтматовой, ни Айданы Амантуровой досудебное производство не проводится. Они не проходят фигурантами», — подчеркнули в ГУВД столицы.

Сама нардеп считает попытки правоохранительных органов вменить ей статью политическим заказом и утверждает, что с Юрием Паком не знакома.