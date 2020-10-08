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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медики, отработавшие в красной зоне, получат выплаты, но с задержкой

Медики, отработавшие в красной зоне, получат выплаты, но с задержкой. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ФОМС.

Ранее заявлялось, что во время ночных беспорядков в Бишкеке Фонд обязательного медицинского страхования разграбили. Там готовили компенсационные выплаты врачам за работу в красной зоне.

«Отсутствие некоторых компьютеров не значит, что нет всей системы. Данные восстанавливаются. Единственное, будут задержки с выплатами. Раньше их осуществляли до 12-го числа», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, некоторые медики выражают опасения, что не получат зарплату за работу в красной зоне и нахождение в обсервации из-за сложной общественно-политической ситуации в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168272/
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