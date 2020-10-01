В Telegram появилась возможность оставлять комментарии

В мессенджере Telegram появилась возможность комментировать сообщения в каналах. Новую функцию представил основатель приложения Павел Дуров в своем ресурсе.

«Сегодня мы добавляем встроенную поддержку комментариев в каналах. Поэтому после обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе в этом», — написал Дуров.

Основатель мессенджера пояснил, что комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. При этом пользователи смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторы каналов смогут ограничивать эти возможности. Кроме того, разработчики обновили поисковые фильтры, которые облегчат поиск сообщений.

Также в Telegram появилась возможность поиска по разным категориям: чаты, медиа, ссылки, файлы, музыка. Чтобы ограничить диапазон времени, можно написать в строке поиска дату или слово «вчера».

Напомним, в июле Telegram запустил функцию видеозвонков.