23:39
USD 79.60
EUR 93.20
RUB 1.01
Общество

В Telegram появилась возможность оставлять комментарии

В мессенджере Telegram появилась возможность комментировать сообщения в каналах. Новую функцию представил основатель приложения Павел Дуров в своем ресурсе.

«Сегодня мы добавляем встроенную поддержку комментариев в каналах. Поэтому после обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе в этом», — написал Дуров. 

Основатель мессенджера пояснил, что комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. При этом пользователи смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторы каналов смогут ограничивать эти возможности. Кроме того, разработчики обновили поисковые фильтры, которые облегчат поиск сообщений.

Также в Telegram появилась возможность поиска по разным категориям: чаты, медиа, ссылки, файлы, музыка. Чтобы ограничить диапазон времени, можно написать в строке поиска дату или слово «вчера».

Напомним, в июле Telegram запустил функцию видеозвонков. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167056/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Как мы в Telegram марихуану и экстази покупали. Эксперимент
TikTok догнал WhatsApp по популярности
Instagram запустил мессенджер Threads для общения с близкими друзьями
Instagram запустит собственный мессенджер
WhatsApp почернеет. В мессенджере появится темный интерфейс
В WhatsApp появится новая запретная функция
WhatsApp получит долгожданную версию для планшетов
WhatsApp упростит жизнь пользователям, изменив работу с аудиосообщениями
В WhatsApp для Android появилась долгожданная и полезная функция
Ближайшие обновления WhatsApp могут сильно расстроить его пользователей
Популярные новости
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Я&nbsp;попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о&nbsp;жизни в&nbsp;Нарыне Я попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о жизни в Нарыне
Бизнес
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
Сервис &laquo;Киоск&raquo; от&nbsp;MegaCom: топовые журналы в&nbsp;вашем смартфоне Сервис «Киоск» от MegaCom: топовые журналы в вашем смартфоне
MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от&nbsp;имени политических партий MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от имени политических партий
1 октября, четверг
23:20
В Telegram появилась возможность оставлять комментарии В Telegram появилась возможность оставлять комментарии
23:03
Звезда фитнес-бикини: сибирячка, которая покорила не только Россию, но и Европу
22:39
В Сокулукском районе за два месяца оштрафовали 97 точек общественного питания
22:15
Сгибающиеся смартфоны Xiaomi выйдут в 2021 году по цене ниже, чем у конкурентов
21:47
В сезонных простудах разглядели надежду на иммунитет от COVID-19