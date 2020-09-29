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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Драка в Араване: Ильхом Маннанов намерен судиться с ЦИК

Отстраненный от участия в выборах кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Ильхом Маннанов намерен судиться с ЦИК. Информацию 24.kg подтвердили в штабе политической организации.

По его данным, Ильхом Маннанов не согласен с решением Центризбиркома и хочет оспорить его. Отметим, что участия в забеге лишился также претендент на мандаты от «Биримдика» Шукурулло Файзуллаев.

Напомним, что в Араванском районе во время агитации произошла драка, в которой участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района. Милиция задержала шесть человек. Четверым из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в СИЗО, еще двое находятся в ИВС.

Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166773/
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