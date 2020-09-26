Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек

Строительство в Бишкеке велодорожек мэрия анонсировала еще два года назад. Многие горожане давно пересели на двухколесный транспорт, несмотря на то, что условий для велосипедистов в столице не было. Готовность ездить на велосипедах ради пропаганды здорового образа жизни и экономии бюджетных средств декларировали даже чиновники и депутаты. И вот новые велодорожки появились.

Журналист 24.kg вместе с представителем общественного объединения «Велосообщество в Кыргызстане» Чолпон Асанакуновой оценила качество велосипедной инфраструктуры.

Из ниоткуда в никуда

Первой реакцией бишкекчан на велодорожки с электрическими столбами посередине был шок. «Просто отчерчивают от пешеходки часть. А на втором фото все идеально, велодорожка утыкается в столб», — иронизировали пользователи соцсетей.

В муниципалитете быстренько отреагировали — разметку частично перерисовали. Но на качество самой велодорожки это повлиять не могло.

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Чолпон Асанакунова уже много лет передвигается по городу на велосипеде. Она считает, что велодорожку, которую построила мэрия, невозможно использовать как транспортную дорогу — она не соответствует стандартам качества.

«Дорожка однозначно прогулочная. У транспортной системы должны быть определенные логические решения: как проезжать перекрестки, как пересекать мосты, как проезжать подземные и надземные переходы. А у нас что? Велодорожки упираются в никуда, заканчиваются в непонятном месте, потом появляются где-то», — возмущается представитель ОО.

В изначальном проекте все выглядело по-другому.

Велодорожки спроектированы таким образом, что они обособлены, изолированы от проезжей части дороги. Это обеспечивает безопасное передвижение людей на велосипеде. Мэрия Бишкека

Согласно проекту муниципалитета, велосипедную дорожку должны были построить по обе стороны дороги в направлении север — юг. Но сделали ее только на одной стороне. Кроме того, дорога узкая — два велосипедиста на ней не разъедутся.

Также в эскизе была предусмотрена отдельная полоса вдоль пешеходного перехода через трассу, чтобы велосипедисты смогли пересекать дорогу, не спешиваясь. Однако и ее нет. Разметка обрывается, не доходя до пешеходного перехода.

Непонятно, кто проектировал и для чего? Для галочки? Ну тогда ладно. Но если вы делаете для горожан, то, я думаю, можно было сделать лучше. Правильнее. Для того, чтобы удобно было людям. Чолпон Асанакунова

«Вы можете сами посмотреть, насколько мэрия не уважает своих граждан, которые передвигаются на экологическом виде транспорта. Велосипедистам непонятно, как пересекать дорогу. Вызывает сомнение компетентность людей, которые проектировали данную велодорожку», — делится мнением активист.

Бесконечные препятствия

Велодорожка практически не отделена от тротуара, и горожане не различают, где пешеходная дорожка, а где велосипедная. На велодорожке можно увидеть родителей с колясками и детьми. Активист заметила, что это очень опасно, и рассказала, что бывали случаи, когда велосипедисты случайно сбивали маленьких пешеходов.

«Когда едешь по велодорожке, приходится всем кричать, чтобы отошли с пути», — сетует Чолпон Асанакунова.

Она рассказала, что принимала участие в обсуждениях проекта велоинфраструктуры, представленного муниципалитетом. Велосообщество еще на стадии разработки делало замечания, которые не были учтены.

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«Им тогда было сказано, что совмещать велодорожку с пешеходной дорогой ни в коем случае нельзя. Честно говоря, я не понимаю, почему они пришли именно к такому решению. Можно было построить и в другом месте, но сделать ее правильно, чтобы она была удобной», — говорит представитель общественного объединения «Велосообщество в Кыргызстане».

Велодорожки используют как место стихийной торговли, парковку (на улице Токтогула) и просто как место для мусора.

Иногда дорожка прерывается, как на проспекте Манаса под мостом. Здесь темно, пандусы чрезмерно крутые. Велосипедисты вынуждены на руках спускать и поднимать свой транспорт.

Еще одна проблема для велосипедистов — люки.

Дорисуем и поднимем

Строило велодорожки муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис». Там 24.kg рассказали, что в связи с пандемией в этом году выделены средства на строительство дороги только с одной стороны.

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На проект заложено 124 миллиона сомов. «Мы укладываемся в эту сумму», — подчеркнули в МП.

Там считают, что строить велодорожку на мосту нет необходимости, так как в этом месте уже есть «удобные» пандусы для горожан.

Для удобства велосипедистов там есть пандусы. Новые строить нет необходимости. К тому же строить велодорожку на мосту было бы очень дорого и затратно. МП «Бишкекасфальтсервис»

Прерывающуюся разметку велодорожек обещали дорисовать, а люки поднять на уровень асфальта.