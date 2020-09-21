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Общество

COVID-19 может подорвать прогресс в области образования и здравоохранения

Страны Европы и Центральной Азии продолжают добиваться успехов в здравоохранении и образовании, но сталкиваются с препятствиями из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об оценке Индекса человеческого капитала (ИЧК).

Отмечается, что благодаря продолжению инвестиций в здоровье и образование в детском и подростковом возрасте молодые люди в регионе Европы и Центральной Азии получают возможности, необходимые для того, чтобы вырасти людьми, имеющими высокую производительность труда. Однако пандемия COVID-19 угрожает подорвать достигнутый на сегодня прогресс.

«Правительства сталкиваются с большими трудностями, стремясь поддерживать оказание медицинских и образовательных услуг в условиях ограничений, введенных для защиты здоровья населения, включая закрытие школ», — говорится в докладе.

При этом специалисты Всемирного банка подчеркивают, что производительность труда ребенка, родившегося сегодня в Кыргызстане, по достижении совершеннолетия составит 60 процентов его потенциальной производительности (среднемировой показатель равен 56 процентам). Это значит, что кыргызстанцы и страна в целом теряют 40 процентов своего будущего экономического потенциала.

«Правительства стран Европы и Центральной Азии многого добились в обеспечении приоритетности инвестиций в здравоохранение и образование, которые служат основными локомотивами экономического роста и развития. Однако проблемы, cпровоцированные пандемией COVID-19, требуют еще более активных ответных мер, в том числе расширения использования технологий для повышения качества предоставления услуг, а также совершенствования программ социальной помощи, что в свою очередь позволит обеспечить население высококачественным медицинским обслуживанием и услугами в сфере образования», — отметила вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165759/
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