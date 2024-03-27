Акылбек Жапаров принял делегацию Всемирного банка. Что обсуждали

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по странам Центральной Азии Татьяной Проскуряковой. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективных проектов двустороннего сотрудничества.

Акылбек Жапаров отметил важность качественной реализации проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1, который имеет широкие экономические, экологические, социальные выгоды и перспективы как для страны, так и для Центральноазиатского региона.

Стороны обсудили предстоящие «весенние встречи» Всемирного банка и Международного валютного фонда в апреле 2024 года, а также предстоящий энергетический форум в Австрии в июне.

В завершение Акылбек Жапаров наградил почетной грамотой кабинета министров главу представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навида Хассана Накви за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики.