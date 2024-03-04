Садыр Жапаров принял исполнительного директора Всемирного банка Доминика Фавра

Президент Садыр Жапаров принял делегацию Всемирного банка во главе с исполнительным директором Домиником Фавром. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях партнерства и перспективах сотрудничества между Кыргызстаном и Всемирным банком на ближайшие годы, в частности в области энергетики, водных ресурсов, транспорта и другие.

Садыр Жапаров высоко оценил вклад Всемирного банка в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики, отметив, что наша страна находится на пути стабильного и динамичного развития. За последние два года достигнуты высокие темпы экономического роста (в 2022 году — 9 процентов, в 2023 году — 6,2 процента). Это самые высокие показатели за последние 10 лет. В прошлом году ВВП Кыргызстана впервые в истории страны достиг 1 триллиона 229 миллиардов сомов.

Президент обозначил, что на фоне глобальных проблем, связанных с изменением климата, важнейшей задачей государства является развитие зеленых технологий, в частности гидроэнергетики. В настоящее время проект строительства ГЭС «Камбар-Ата-1» является одним из крупнейших энергетических проектов в Центральной Азии.

Вместе с тем Садыр Жапаров акцентировал на железнодорожном проекте Китай — Кыргызстан — Узбекистан, являющемся важным проектом в транспортной сфере для Кыргызстана.

Доминик Фавр отметил, что сотрудничество с Кыргызстаном находится на высоком уровне. За последние годы Кыргызская Республика добилась значительного развития и высоких результатов.

Он также акцентировал внимание на том, что Кыргызстан для работы инвесторов создает благоприятные условия, открывая много возможностей.

Доминик Фавр сообщил о готовности оказания поддержки в продвижении приоритетных направлений, в частности со стороны Всемирного банка оказывается поддержка в сфере энергетики — проект по подготовке технико-экономического обоснования Камбаратинской ГЭС-1.

Также отмечено, что Всемирный банк поддерживает позицию президента Садыра Жапарова, касающуюся климатических изменений, и готов оказать необходимую помощь, делиться опытом и знаниями.