21:33
USD 89.40
EUR 96.65
RUB 0.98
Экономика

Всемирный банк готов поддержать проекты Кыргызстана в энергетике

Состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с исполнительным директором Всемирного банка Домиником Фаврэ и Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертером. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данияр Амангельдиев отметил, что наиболее перспективными для инвестирования определены стратегические проекты по строительству крупных гидроэлектростанций. Они позволят эффективно использовать водноэнергетические ресурсы и возобновляемые источников энергии. В частности, министр отметил, что основной задачей страны является продвижение крупных энергетических проектов, таких как строительство Камбаратинской ГЭС-1 и CASA-1000.

В свою очередь Доминик Фаврэ сообщил о готовности оказания поддержки в продвижении приоритетных проектов с акцентом на энергетический сектор. Стороны планируют активно взаимодействовать в ключевых отраслях.

На сегодня по линии Всемирного банка в Кыргызстане реализуется 33 проекта на $993,2 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288138/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Всемирный банк подписали соглашения о сотрудничестве в энергетике
Рост ВВП Кыргызстана в 4 процента прогнозирует Всемирный банк
Всемирный банк выделит $50 миллионов Кыргызстану на улучшение качества воздуха
За вузами с особым статусом закрепят школы. Зачем, объяснили чиновники
Всемирный банк работает над проектом по обеспечению питьевой водой в КР
Большинство населения Кыргызстана считают ближайшие годы хорошими для экономики
Кыргызстан получит дополнительно $18,3 миллиона на проект CASA-1000
В ближайшие пять лет Кыргызстан получит от Всемирного банка $500 миллионов
Всемирный банк готов финансировать крупные энергопроекты в Кыргызстане
Всемирный банк больше не будет выдавать кредиты Уганде из-за закона против ЛГБТ
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Новое в&nbsp;Налоговом кодексе. Как это повлияет на&nbsp;рынки и&nbsp;кому снизили налоги Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги
Ozon и&nbsp;Торгово-промышленная палата&nbsp;КР договорились о&nbsp;сотрудничестве Ozon и Торгово-промышленная палата КР договорились о сотрудничестве
Строительство города Асмана начнется в&nbsp;мае 2024 года Строительство города Асмана начнется в мае 2024 года
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
2 марта, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: теплее пока не станет Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: теплее пока не...
20:43
Всемирный банк готов поддержать проекты Кыргызстана в энергетике
20:19
Акылбеку Жапарову показали, как работает Кашгарская СЭЗ
19:57
В Бишкеке задержаны подозреваемые в организации финансовой пирамиды
19:28
Должностных лиц «Кыргызаэронавигация» подозревают в присвоении $54 тысяч