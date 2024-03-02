Всемирный банк готов поддержать проекты Кыргызстана в энергетике

Состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с исполнительным директором Всемирного банка Домиником Фаврэ и Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертером. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данияр Амангельдиев отметил, что наиболее перспективными для инвестирования определены стратегические проекты по строительству крупных гидроэлектростанций. Они позволят эффективно использовать водноэнергетические ресурсы и возобновляемые источников энергии. В частности, министр отметил, что основной задачей страны является продвижение крупных энергетических проектов, таких как строительство Камбаратинской ГЭС-1 и CASA-1000.

В свою очередь Доминик Фаврэ сообщил о готовности оказания поддержки в продвижении приоритетных проектов с акцентом на энергетический сектор. Стороны планируют активно взаимодействовать в ключевых отраслях.

На сегодня по линии Всемирного банка в Кыргызстане реализуется 33 проекта на $993,2 миллиона.