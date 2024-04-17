Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в США провел переговоры с руководством группы Всемирного банка.

Он встретился с вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Основным предметом переговоров стали вопросы нынешнего состояния и перспективы сотрудничества Кыргызской Республики с Всемирным банком в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, водоснабжения и ирригации, энергетики, возобновляемых источников энергии и зеленой экономики.

Акылбек Жапаров обратил внимание на вопросы обеспечения населения водными и энергетическими ресурсами, отметив существование данной проблемы не только в КР, но и в странах региона. По его словам, «строительство Камбаратинской ГЭС-1 принесет максимально положительный эффект не только Кыргызстану, но и всему Центральноазиатскому региону».

Глава кабмина также добавил, что республика в целях мобилизации ресурсов на строительство данной ГЭС-1 планирует провести в Вене инвестиционный форум с участием международных партнеров и финансовых институтов.

Антонелла Бассани отметила значительные возможности КР в производстве и экспорте чистой и возобновляемой электроэнергии и подтвердила готовность Всемирного банка по поддержке инициатив Кыргызстана в рамках глобальной повестки изменения климата.

Затем состоялась встреча Акылбека Жапарова с управляющим директором по операциям ВБ Анной Бьерде.

«Всемирный банк является не только нашим надежным партнером, но и близким другом КР, который всегда готов «подставить плечо поддержки» и оказывает весьма значимую помощь стране во всех ключевых областях развития», — сказал он, заметив, что Кыргызстан решительно продолжает реализацию целого спектра экономических преобразований, направленных на повышение уровня благосостояния населения.

Чиновник проинформировал присутствующих о показателях экономического роста республики, который за последние три года составил в среднем почти 7 процентов.

Стороны также обсудили вопросы изменения климата, энергетического баланса, а также совместную реализацию водноэнергетических, сельскохозяйственных и агропродовольственных проектов.

После переговоров подписаны: