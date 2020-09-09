10 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-19.00 — 8-й микрорайон, 1/2;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Казыбек, Жетиген, Бекен, Уркор, Толстого, От-Араба, Ашар, Лущихина, Камбаркан, Молдо Нияз), «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Кок-Добо, Матисакова, Ош-3000, Масыралиева, Арча-1, Аксы);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы), микрорайон «Восток-5», 10/2, улицы Огонбаева, 222, район, ограниченный улицами Московской, Тыныстанова, Саякбая Манасчи, Токтогула, бульваром Эркиндик;
- 9.30-17.00 — улица Менделеева, переулок Менделеева;
- 10.00-13.00 — улица Койбагарова, школа № 26.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Юбилейная, переулок Больничный), Кашка-Суу (улица Достук), Кой-Таш (улицы Кытай уулу, Мурзалиева, Аблесова, Ракишева, Школьная, Сегизбаева), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя стройка), Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучалова), Озерное (улицы Аульская), Дачное (улицы Ломоносова, Северная, Береговая, Ленина, Восточная), Байтик (улицы Эшмамбетова, Раимбекова, Ала-Арчинская, Суюмбаева, переулок Молодежный);
Сокулукский РЭС
- 8.30-18.00 — села Сокулук (улицы Мира, Набережная, Ленинградская, Ошская, Фрунзе, Школьная, Кайназаровой, Весенняя, Юбилейная, Победа, Московская, переулки Ленинградский, Юбилейный, Школьный, Московский), Студенческое (улицы Ново-Садовая, Садовая, Артезианская);
- 8.30-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко), села Гавриловка (улицы Фрунзе, Школьная), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная), Кун-Туу (улицы Садовая, Спортивная, Новая, Проектируемая, Сейдесембаева, Иманалиева, Царенко, Заводская, Молдосан, Джамгерчинова), Шалта (улицы Восточная, Гагарина, Жусупбек, Школьная), Торт-Куль (улица Новая), Кызыл-Туу (улицы Абакир, Билалы);
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — села Петровка (улица Заводская), Ак-Суу (КРС АО «Мир»);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Дзержинского, Энергетическая, Ленинградская, Советская, Жаштык, Восточная, Коржова, Садовая, Центральная, Советский, Почтовая, Михайлова, Ракетная, Куйбышева, Некрасова, Вокзальная, Звездная, Ильича, Московская, Чкалова, Российская, переулки Ленинский, Почтовый), села Петропавловка (улицы Пограничная, Краснооктябрьская, Крупская, Ключевая, Фрунзе, Мира, Ленина, Комсомольская), Новониколаевка (улицы Бедного, Восточная);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улицы Дайырбек), Жерказар (улицы Шопокова, Осмонова), Новопокровка (улицы Ленина, 387-629), город Кант (1-й микрорайон, 50 лет Октября, Парковая, Абрикосова, переулок Мирный);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Кок-Каптал (ущелье Кордон), Жаны-Жол (улица Сыргабая).
3Ошская область
- 9.00-18.00 — села Маданият, Кок-Жар, Найман, сельские управы Салам-Алик, Кызыл-Тоо, Ак-Жар, Колдук.
4Баткенская область
- 9.00-18.00 — сельские управы Орозбекова, Котормо.