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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Возле суда митингуют сторонники партии «Бутун Кыргызстан»

Возле здания суда, где рассматривается жалоба партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК, проходит митинг. 

Участники требуют, чтобы административный суд отменил решение Центризбиркома, который отказал партии в регистрации на выборы в Жогорку Кенеш. 

Митингующих не пускают на территорию суда: периметр оцепили сотрудники милиции. Участники акции протеста заняли тротуар вдоль забора. Журналисты проходят в здание с большим трудом. 

Напомним, что большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164361/
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