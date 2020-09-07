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Общество

Миллиард сомов вложит Гарантийный фонд в поддержку предпринимателей

ОАО «Гарантийный фонд» начало реализацию программы стоимостью 1 миллиард сомов по поддержке предпринимателей. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления Малик Абакиров.

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По его словам, программа соответствует антикризисному плану властей по снижению негативного влияния коронавируса на экономику.

«Для обеспечения равенства среди банков-партнеров в ближайшее время объявим аукцион по размещению денег. Он будет проведен методом удовлетворения заявок банков с наименьшей процентной ставкой», — проинформировал Малик Абакиров.

Сумма кредита, предусмотренная в рамках реализации программы, — до 10 миллионов сомов, срок предоставления — до 60 месяцев, процентная ставка — до 10 процентов.

За восемь месяцев Гарантийный фонд предоставил 1 тысячу 83 гарантии.

На сегодня в пилотном режиме предоставили более десяти гарантий на 15 миллионов сомов, сумма кредитов превысила 35 миллионов. Все гарантии предоставили малым и средним предпринимателям в регионах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164276/
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