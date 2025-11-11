12:38
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

Граждане могут получить льготное кредитование на покупку национального автопрома

ОАО «Гарантийный фонд» совместно с банками-партнерами продолжает реализацию гарантийного продукта «Унаа», представляющего гражданам Кыргызстана возможность приобретения автомобилей отечественной сборки без внесения первоначального взноса.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Льготное финансирование автокредита-2», направленной на поддержку национального автопрома и стимулирование спроса на продукцию местных производителей.

Благодаря новому гарантийному продукту ОАО «Гарантийный фонд» — «Унаа», уже 58 граждан Кыргызстана смогли приобрести автомобили отечественной сборки без внесения первоначального взноса.

По состоянию на 10 ноября 2025 года, общая сумма выданных гарантий по продукту «Унаа» составила почти 24,5 миллиона сомов, что позволило гражданам оформить автокредиты на сумму свыше 107 миллионов сомов.

Только в октябре текущего года было выдано 18 гарантий на сумму 6,5 миллиона сомов, обеспечивших автокредитование на 29,5 миллиона сомов.

Продукт доступен физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридическим лицам, ведущим коммерческую деятельность.  Получить гарантию можно в госбанках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350430/
просмотров: 461
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане изменят порядок подтверждения прав на управление транспортом
Стало известно, сколько автомобилей ввезли в Россию из Кыргызстана в октябре
Рейд на остановках Бишкека. На штрафстоянку забрали 27 машин
Парковки Бишкека: куда уходят миллионы сомов и почему система так и не работает?
Женское предпринимательство. В Гарантийном фонде выдали 440 гарантий
Гарантий на более чем 2 миллиарда сомов выдали кыргызстанцам с начала года
Запрет на ввоз кузовов автотранспортных средств ввели в Кыргызстане
В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Нацстатком Кыргызстана получил 50 новых автомобилей отечественного производства
Более 90 миллионов сомов выделяет Минсельхоз на покупку машин
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Бизнес
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
11 ноября, вторник
12:38
Озвучено имя лауреата Букеровской премии 2025 года по литературе Озвучено имя лауреата Букеровской премии 2025 года по л...
12:19
В Кыргызстане ужесточат требования к выдаче сертификатов на продукцию халал
12:15
Главный приз — мусоровоз. В Кыргызстане выберут самый чистый город
12:12
Официанту разбили голову в ночном клубе. Задержан 22-летний житель столицы
12:10
В Бишкеке перекроют участок бульвара Эркиндик из-за ремонта трубопровода