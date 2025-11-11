Граждане могут получить льготное кредитование на покупку национального автопрома

ОАО «Гарантийный фонд» совместно с банками-партнерами продолжает реализацию гарантийного продукта «Унаа», представляющего гражданам Кыргызстана возможность приобретения автомобилей отечественной сборки без внесения первоначального взноса.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Льготное финансирование автокредита-2», направленной на поддержку национального автопрома и стимулирование спроса на продукцию местных производителей.
Благодаря новому гарантийному продукту ОАО «Гарантийный фонд» — «Унаа», уже 58 граждан Кыргызстана смогли приобрести автомобили отечественной сборки без внесения первоначального взноса.
Только в октябре текущего года было выдано 18 гарантий на сумму 6,5 миллиона сомов, обеспечивших автокредитование на 29,5 миллиона сомов.
Продукт доступен физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридическим лицам, ведущим коммерческую деятельность. Получить гарантию можно в госбанках.