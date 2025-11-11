Граждане могут получить льготное кредитование на покупку национального автопрома

ОАО «Гарантийный фонд» совместно с банками-партнерами продолжает реализацию гарантийного продукта «Унаа», представляющего гражданам Кыргызстана возможность приобретения автомобилей отечественной сборки без внесения первоначального взноса.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Льготное финансирование автокредита-2», направленной на поддержку национального автопрома и стимулирование спроса на продукцию местных производителей.

Благодаря новому гарантийному продукту ОАО «Гарантийный фонд» — «Унаа», уже 58 граждан Кыргызстана смогли приобрести автомобили отечественной сборки без внесения первоначального взноса.

По состоянию на 10 ноября 2025 года, общая сумма выданных гарантий по продукту «Унаа» составила почти 24,5 миллиона сомов, что позволило гражданам оформить автокредиты на сумму свыше 107 миллионов сомов.

Только в октябре текущего года было выдано 18 гарантий на сумму 6,5 миллиона сомов, обеспечивших автокредитование на 29,5 миллиона сомов.

Продукт доступен физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридическим лицам, ведущим коммерческую деятельность. Получить гарантию можно в госбанках.