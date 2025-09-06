Гарантийный фонд Кыргызстана стал членом Ассоциации исламских финансов

Гарантийный фонд Кыргызстана стал членом объединения юридических лиц «Ассоциация исламских финансов». Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления фонда Эрик Таласбаев и председатель ассоциации Талант Керимбаев.

Отмечается, что членство Гарантийного фонда в ассоциации позволит расширить возможности для развития исламских принципов финансирования в республике и обеспечит более широкий доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

В ОАО отметили, что Ассоциация исламских финансов является платформой для продвижения исламских ценностей и принципов в сфере финансов, образования и предпринимательства. При ней также действует шариатский совет в составе ученых и экспертов. Он следит за соответствием всех инициатив нормам исламского права.