Общество

Гарантийный фонд Кыргызстана стал членом Ассоциации исламских финансов

Гарантийный фонд Кыргызстана стал членом объединения юридических лиц «Ассоциация исламских финансов». Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления фонда Эрик Таласбаев и председатель ассоциации Талант Керимбаев.

Отмечается, что членство Гарантийного фонда в ассоциации позволит расширить возможности для развития исламских принципов финансирования в республике и обеспечит более широкий доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

В ОАО отметили, что Ассоциация исламских финансов является платформой для продвижения исламских ценностей и принципов в сфере финансов, образования и предпринимательства. При ней также действует шариатский совет в составе ученых и экспертов. Он следит за соответствием всех инициатив нормам исламского права.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342420/
просмотров: 63
