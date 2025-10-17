Гарантий на более чем 2 миллиарда сомов выдали кыргызстанцам с начала года

В ОАО «Гарантийный фонд» подвели итоги работы за январь — сентябрь 2025 года.

Отмечается, что за этот период выдано 1 тысяча 95 гарантий на общую сумму 2,44 миллиарда сомов. Предприниматели смогли привлечь 8,52 миллиарда сомов кредитов в банках-партнерах.

Больше всего гарантий направлено на развитие сельского хозяйства — 681 гарантия (62 процента). На торговлю пришлось 15 процентов, транспорт — 11 процентов, сферу услуг — 4 процента, промышленность — 2 процента.

По объему средств лидирует переработка сельхозпродукции — на нее пришлось 33 процента от общей суммы гарантий.