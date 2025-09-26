09:42
Ипотечный продукт «Келечек»: Гарантийный фонд выдал 26 гарантий за четыре месяца

ОАО «Гарантийный фонд» выдало 26 гарантий за четыре месяца по ипотечному продукту «Келечек». Об этом сообщили в фонде.

По его данным, на сегодня выдано гарантий на сумму более 30,5 миллиона сомов. Гражданам обеспечен доступ к ипотечным кредитам на общую сумму свыше 116,8 миллиона сомов — десятки семей получили возможность приобрести собственное жилье.

«Келечек» — это ипотечный продукт от Гарантийного фонда. Он направлен на поддержку граждан, не располагающих достаточным первоначальным взносом для получения ипотечного кредита.

Гарантия покрывает до 30 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости, включая квартиры в строящихся и готовых многоэтажных домах, а также индивидуальные жилые дома. Срок ипотечного финансирования — до 15 лет. Гарантийное вознаграждение составляет 2 процента от суммы и выплачивается единоразово.
