Экономика

Гарантийный фонд КР помог привлечь более 2,5 миллиарда сомов в женский бизнес

На женское предпринимательство в прошлом году пришлась значительная часть гарантийной поддержки. Это позволило ему нарастить доступ к банковскому финансированию и расширить бизнес в регионах, проинформировали в Гарантийном фонде Кыргызстана.

По итогам 2025-го женщины получили 40 процентов от общего количества выданных гарантий. За 12 месяцев оформлено 658 гарантий на сумму более 586,2 миллиона сомов. Это, в свою очередь, обеспечило привлечение более 2,5 миллиарда сомов кредитных средств.

Женщины-предприниматели смогли расширить действующие компании, запустить новые производства и развивать сервисные проекты. Они активно работают в сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг и других отраслях экономики.

Отмечается, что поддержка женщин в бизнесе рассматривается как инструмент устойчивого экономического роста и повышения занятости.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361064/
просмотров: 156
