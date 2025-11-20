КР предлагает создать центральноазиатский гарантийный фонд с офисом в Бишкеке

Кыргызстан предлагает создать центральноазиатский гарантийный фонд с офисом в Бишкеке. Вопрос обсуждался на встрече министра финансов Алмаза Бакетаева с делегацией Азиатского банка развития (АБР) во главе с президентом Масато Кандой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны также обсудили новые финансовые условия АБР для Кыргызстана и ближайшие направления сотрудничества.

Ключевым пунктом переговоров стала инициатива о создании регионального гарантийного фонда. Алмаз Бакетаев предлагает открыть его в столице КР. Отмечается, что новая структура будет способствовать укреплению финансовой устойчивости стран Центральной Азии.