В Москве задержали кыргызстанца, вступившего в половую связь с подростком

В Москве задержали кыргызстанца, вступившего в половую связь с 14-летней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в конце августа текущего года полиция Москвы задержала кыргызстанца Т.У., 1995 года рождения, уроженца Джалал-Абадской области, который скрывался от правоохранительных органов.

Он разыскивался с 2016 года по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 132 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) УК КР.

По установленным данным, Т.У. осенью 2015-го вступил в половое сношение с подростком 2001 года рождения, в результате которого девочка забеременела. Как выяснилось позже, он скрывался в России.

Милиция также установила, кыргызстанец находится в федеральном розыске, объявленном ГУ МВД России по Москве за использование поддельных документов.

В настоящее время Т.У. задержан и водворен в СИЗО Москвы.