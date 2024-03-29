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Общество

Теракт в Москве. Кыргызстанец Ислам Халилов награжден медалью мусульман России

Глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин вручил 15-летнему кыргызстанцу Исламу Халилову, спасшему более 100 человек в «Крокус Сити Холле», медаль мусульман РФ «За заслуги». Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, церемония награждения прошла до традиционной пятничной молитвы в мужском молельном зале Московской соборной мечети.

из видеоматериала ТАСС
Фото из видеоматериала ТАСС

«Медаль была вручена подростку за смелость и спасение людей во время теракта», — говорится в сообщении.

Пятнадцатилетний кыргызстанец Ислам Халилов подрабатывал в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл». По его словам, при трудоустройстве всем сотрудникам проводили инструктаж на случай ЧП. На момент теракта подросток действовал по инструкции, взяв эвакуацию под контроль, смог вывести людей из узкого прохода через служебный вход. Во время теракта он помог эвакуировать более 100 человек.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано девять подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290277/
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