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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Около суда поскандалили кандидаты от «Кыргызстана» и «Ата Мекена»

В Бишкеке к зданию Верховного суда пришли около тысячи сторонников партии «Кыргызстан».

Отметим, что сегодня судебная коллегия ВС КР должна рассмотреть жалобу ЦИК на решение первой инстанции в пользу политобъединения.

Между представителями партий «Кыргызстан» и «Ата Мекен» произошел скандал.

Милиция отделила противников и сторонников партии.

Кандидат в депутаты Тилек Токтогазиев подошел к сторонникам и стал расспрашивать их, зачем они пришли. Представители «Кыргызстана» попросили его уйти, но Токтогазиев отказался.

В итоге в скандал вмешалась милиция. Правоохранители объяснили кандидату, что они несут ответственность за порядок, а участники акции протеста не должны устраивать провокации. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163732/
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