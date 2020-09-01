Выборы-2020. Около суда поскандалили кандидаты от «Кыргызстана» и «Ата Мекена»

В Бишкеке к зданию Верховного суда пришли около тысячи сторонников партии «Кыргызстан».

Отметим, что сегодня судебная коллегия ВС КР должна рассмотреть жалобу ЦИК на решение первой инстанции в пользу политобъединения.

Между представителями партий «Кыргызстан» и «Ата Мекен» произошел скандал.

Милиция отделила противников и сторонников партии.

Кандидат в депутаты Тилек Токтогазиев подошел к сторонникам и стал расспрашивать их, зачем они пришли. Представители «Кыргызстана» попросили его уйти, но Токтогазиев отказался.

В итоге в скандал вмешалась милиция. Правоохранители объяснили кандидату, что они несут ответственность за порядок, а участники акции протеста не должны устраивать провокации.