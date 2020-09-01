Учебный год онлайн в Кыргызстане. А как он начался у соседей

Сегодня, 1 сентября, в Кыргызстане начался новый учебный год. В школах ждут только первоклассников, остальные продолжат обучение дистанционно. Такое решение приняло правительство, хотя споры продолжаются до сих пор.
Одна часть родителей требует разрешить занятия в традиционной форме всем без исключения, учитывая открытые кафе и торговые центры, мечети и вернувшийся к обычному режиму общественный транспорт. Другая часть — за онлайн-уроки. Премьер-министр не исключил пересмотра решения ко второй четверти. Все зависит от развития эпидситуации по коронавирусу.
А как начался учебный год в соседних странах?
В Казахстане детей обеспечат ноутбукамиС 1 сентября там продолжилось дистанционное обучение 1-11-х классов во всех школах республики. Исключение — отдаленные сельские малокомплектные учебные заведения и «дежурные» начальные классы.
Дети из «дежурных» классов будут учиться только в одном кабинете. Предусмотрены перемены в разное время, измерение температуры при входе, усиление режимов проветривания, кварцевания и влажной уборки. Для социального дистанцирования планируются деление на подгруппы и чередование дней обучения в школе. Часть предметов будет вестись дистанционно.
Для учащихся из уязвимых групп пообещали организовать инклюзивное и доступное образование. Детям из малообеспеченных, многодетных семей, с особыми потребностями передадут компьютеры и роутеры.
Вузы и колледжи также начнут новый учебный год дистанционно. Традиционный формат будет по индивидуальному графику для проведения лабораторных работ, производственного обучения и профессиональной практики.
Гибкий график перемен ввели в российских школахНовый учебный год в России для школьников и студентов начался 1 сентября в обычном формате.
Но школьные занятия будут проводиться по новым правилам. К примеру, отменят единый звонок, вместо него для каждого класса будет свой график перемен и питания в столовой. В учебных учреждениях откроют дополнительные входы в здания, чтобы избежать скопления детей у дверей.
Новые санитарно-эпидемиологические правила из-за пандемии коронавируса пока введены до января 2021-го. До этого момента все учащиеся и учителя должны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.
Студенты также будут учиться очно. Однако во избежание большого скопления людей часть занятий могут проводить в онлайн-формате.
В Узбекистане учебный год начнется 14 сентябряМинистерство народного образования провело опрос, в котором родители высказались, когда и в какой форме было бы лучше начать учебу. 76 процентов родителей высказались за организацию учебного процесса в традиционной форме, оставшиеся 24 процента предпочли, чтобы обучение продолжилось дистанционно в формате телеуроков.
Решение о возобновлении работы образовательных учреждений будут принимать местные власти, исходя из эпидемиологической ситуации в своем районе.
С учетом мнения населения и решения местных советов президент Шавкат Мирзиеев поручил начать новый учебный год 14 сентября. Школы обеспечат средствами первой необходимости в соответствии с санитарными требованиями.
Учеба в Таджикистане началась две недели назадТам школы и вузы открылись в традиционной форме еще 17 августа из-за весеннего карантина, чтобы наверстать прошлогодний материал. Занятия проводятся в три смены.
Медперсонал обязали на входе проверять у всех учеников температуру и дезинфицировать им руки. Коридоры и классы на переменах обрабатывают дезинфицирующими средствами.
«Выходить на перемену в коридоры и на улицу учащимся запретили, чтобы исключить лишний контакт. Дети не могли даже налить себе воду и попить. Снимать маску на занятиях тоже запрещено. В помещениях духота и жара, вентиляции нет, пот из-под маски течет рекой. Первый учебный день оказался издевательством для детей. Пять уроков отсидели в масках при 40-градусной жаре, в результате многие из них пришли домой с тепловым ударом», — возмущались пользователи соцсети Facebook.