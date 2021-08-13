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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Минобразования не ответили, можно ли будет выбрать форму обучения

«Серьезная работа сейчас начнется с родителями учащихся в школах. В зависимости от этого и будем дальше образовывать учебный процесс», — сообщила сегодня на пресс-конференции замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

Журналисты спросили, будет ли в новом учебном году снова у родителей возможность выбрать форму обучения в школе. Однако однозначного ответа не прозвучало.

«Мы обсуждаем категорию детей, которые, к сожалению, болеют какими-то заболеваниями. Например, если врачи говорят, что ребенку лучше пока не посещать коллектив, то для него доступ к образованию должен быть. Это и цифровые ресурсы, и с телеканалами ведем работу, они должны демонстрировать наши учебные видеоуроки», — сказала Надира Джусупбекова.

Отметим, что в прошлом учебном году из-за пандемии коронавируса была возможность выбора формы обучения. Сейчас же чиновники активно призывают вакцинироваться, чтобы вернуться к привычному образу жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203920/
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