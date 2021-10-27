Год на удаленке. Как вузы пожинают плоды дистанционного обучения

Больше года дистанционного обучения не могли не отразиться на учениках школ и студентах вузов. Итоги Общереспубликанского тестирования показали, что за три года средний балл снизился почти на три единицы. Меньше стало и тех, кто смог преодолеть установленный порог в 110 баллов. Но в вузах оптимизма не теряют, хотя и признают, что уровень образования за последний год снизился.

А было ли обучение

Экс-министр образования, президент и провост Международного университета в Центральной Азии Камила Шаршекеева считает, что правильнее поставить вопрос так: а было ли это онлайн-обучение?

Думаю, что в большинстве случаев, особенно в сельских районах, занятия толком и не проводились. В этом проблема. Камила Шаршекеева

«Еще одна проблема — нехватка гаджетов. Одним смартфоном, если он вообще был, пользовались несколько детей. Кроме того, такой формат требует большей самостоятельности, более зрелого подхода, желания учиться и учить как со стороны учеников, так и учителей», — отметила она.

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Но в то же время есть среди студентов те, кто использовал возможность онлайн-обучения по полной. «Например, глава отдела информационных технологий нашего вуза сказала, что уровень знаний у абитуриентов ниже, а преподаватель математики, что выше. Возможно, абитуриенты отдельно готовились по профильным предметам, которые им необходимы для поступления. Но есть студенты, которые не смогли это делать», — отметила она.

Камила Шаршекеева добавила, что со всеми минусами дистанта есть и положительные стороны. «Ну, во-первых, для высшей школы такой формат не является новым, и мы смогли быстро перестроиться. Кроме того, связались с профессорами, учебными заведениями из других стран, и сейчас комбинируем офлайн и онлайн, потому что есть интересные курсы, которые будут полезны нашим студентам», — отметила она.

Когда глаза горят

По словам бывшего заведующего кафедрой международной журналистики КРСУ, профессора-консультанта Александра Кацева, из-за дистанционного обучения вузы потеряли первые курсы не этого, а прошлого учебного года.

«Из-за такой формы обучения студенты не могли понять, чем отличается школьное образование от вузовского. И сейчас они все это открывают для себя вновь. Если мы вытянем второй курс к четвертому, это будет великая победа», — отметил он.

Александр Кацев добавил, что пока не может сказать, слабее ли первокурсники этого года своих предшественников.

«Главное, что хотят узнать новое, им все интересно, новые аудитории, новые взаимосвязи внутри группы. Пока они любознательны, они хотят учиться, а мы хотим преподавать глаза в глаза», — добавил он.

При этом, по его словам, уровень образования падает с каждым годом.

Сегодня абитуриент не обладает самыми элементарными знаниями — дети не умеют работать со справочной литературой. Александр Кацев

«Еще несколько лет назад я дал задание студентам найти в энциклопедии статью о Фурманове. Один пришел и говорит, что такой нет. На мой вопрос, в каком томе он ее искал, ответил, что в первом. И при дистанционном обучении была та же проблема. Дети не могли найти информацию в Сети. Кроме того, абитуриенты не читают художественную литературу, не умеют излагать мысли», — отметил он.

В этой стране ликвидирован последний педагогический вуз. Университет имени Арабаева себя не позиционирует таковым. А если нет в стране педвуза, кто через пять лет придет в школу? Вот проблема в чем. Александр Кацев

Такие же опасения высказала и преподаватель по визуальным коммуникациям Инновационного колледжа АУЦА, международный тренер по формам и методам активного обучения Елена Воронина. «С каждым годом уровень знаний абитуриентов ухудшается. Когда разговариваем с первокурсниками, они говорят, что в школе у них не было того или иного предмета. И это уже не в регионах такое происходит, а в столице. Кто будет преподавать завтра? Только в институте Арабаева остался факультет или направление, после которого выпускаются учителя школы. И все. Учительское направление у нас умерло», — отметила она.

Не знают элементарного

Год на дистанционном обучении, по словам Елены Ворониной, сильно сказался на уровне знаний.

«Сначала я думала, что, возможно, это только мое наблюдение, но и другие преподаватели говорят об этом, что элементарное не знают. Я интересовалась у студентов, как они оканчивали школу и заметила, что у ребят, родители которых могли позволить себе нанимать репетиторов, оплатить частную школу, те, кто был на домашнем обучении и получали аттестаты российских, например, школ, знания выше, чем у тех, кто учился в наших школах. Ведь не секрет, что во многих школах учителя не проводили полноценные занятия, отправляли задания по вотсапу. Да, были и государственные школы, которые серьезно относились к онлайн-обучению, проводили уроки, требовали выполнения заданий, но таких мало. Многие дети были предоставлены сами себе и учебе не уделяли особого внимания», — отметила она.

И сейчас преподаватели вузов вынуждены менять программу обучения, чтобы заполнить пробел в знаниях первокурсников и дать новый материал.

«Приходится объяснять то, что должны были пройти в школе. Но такая ситуация не только в Кыргызстане, моя коллега, хорошо владеющая английским, говорит, что это мировая проблема», — добавила Елена Воронина.