Год дистанционки. Как «выживали» дети, родители и учителя

Сегодня в Кыргызстане официально завершается учебный год. Он прошел под знаком борьбы с коронавирусом и дистанционным обучением. Часть школьников вернулась за парты, но три параллели так и продолжили учиться из дома. Причем и те и другие быстро адаптировались к новым реалиям. А потому сделали процесс веселым и интересным.

Редакция 24.kg собрала забавные истории о том, как дети, учителя и родители провели этот год.

Шпаргалки в масках и находчивость

Школьники — народ сообразительный и быстро приспосабливающийся к новым правилам. И коронавирусные ограничения не стали исключением.

Тем же ненавистным маскам школьники быстро нашли вполне себе практическое применение. Они стали новым способом создать шпаргалку. Вариант оказался удобен и для младших, и для старших школьников. Только вот для последних попытка выписать ответы ОРТ на маску обернулась дисквалификацией. Да, взрослые тоже не чужды креативу!

Фото 24.kg. Для шпаргалок теперь используют маски

Те же, кто учится онлайн, и вовсе может давать мастер-классы по скоростному выполнению домашних заданий. Сайты с готовыми домашними заданиями уже давно не пользуются популярностью. Решения там верные, но не всегда записаны так, как того требует учитель. А потому на помощь приходит взаимовыручка.

«Дети или родители стали просто договариваться, кто и какое задание сделает. А потом остальная часть класса его просто переписывает и все сдают работу учителю примерно в одно время», — рассказала мама шестиклассника одной из столичных гимназий.

Но это только цветочки. Самые веселые способы выполнения «домашки» появились для творческих предметов.

Например, для изобразительно-художественного творчества. Дети очень быстро поняли, что задания по этому предмету повторяются каждый год. А потому можно не «париться» и просто отправить учителю прошлогодний рисунок или поделку, если они сохранились. Думаете, это неправильно? Школьники считают иначе.

«Я же все равно эту работу сделала. Зачем я буду тратить свое время сейчас на то, чтобы нарисовать такой же рисунок, если он уже есть?» — резонно ответила ученица четвертого класса на возмущение родителей.

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Есть и другие варианты. Например, можно сэкономить альбомные листы. Школьники просто делят лист на четыре части и рисуют каждое задание в уменьшенном варианте. А затем фотографируют каждую работу отдельно и отправляют учителю.

«Это еще что. Есть и более экономный вариант. У знакомой сын так ИЗО делал. Он просто забивал в поиске Coogle нужную тему и искал картинки. Как учитель не обнаружил подвоха? Ребенок просто брал те картинки, которые выходят на пятой-шестой строке поиска», — рассказала как-то коллега.

Стальные нервы учителя

Учителям дистанционное образование тоже далось сложно. Даже если опустить все технические и временные сложности, то остаются такие истории, от которых не знаешь — то ли плакать, то ли смеяться. Больше всего веселых и интересных случаев, конечно, было во время онлайн-уроков.

«Есть у меня один ребенок креативный. Учится не очень хорошо, но смекалка замечательная. Да и с гаджетами и различными приложениями сегодняшнее поколение на «ты». Ему лень было вставать рано на уроки, но присутствие было обязательным. Поэтому ребенок просто сделал заставку для подключения к Zoom. Выглядело все очень натурально, я даже не сразу обнаружила подвох. Обман вскрылся, когда однажды он просто не услышал мое обращение к нему», — рассказывает учитель математики одной из школ Панфиловского района.

Еще один школьник во время онлайн-урока просто пытался делать вид, что у него зависает интернет. Не новая история, но в регионах вполне себе рабочий вариант.

«Главное, не спалиться и чтобы никто не зашел в комнату в это время. А то я так однажды пытался «уйти» с алгебры. В самый неподходящий момент зашел папа спросить, когда закончатся уроки. Естественно, получил двойку и выговор от родителей. Ну и больше учитель на это не клюнул», — рассказал ученик 8-го класса.

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Учителя же признают, что халтурить на дистанционке начали не только дети, но и их родители. Причем педагогу со стажем пытались доказать обратное.

«Ой, каких только сказок я не наслушалась от родителей. Одни у меня начинали болеть сразу, как только я вызывала в школу на контрольные проверить знания ребенка. Другие откровенно делали за ребенка уроки, но твердо убеждали, что это он сам такой гениальный. Мне и смешно и грустно, конечно, такое слышать. Но не до всех можно донести, что таким поведением ребенку медвежью услугу оказывают», — рассказала 24.kg учитель одной из столичных гимназий.

Познать дзен

Родителям тоже есть что рассказать. Например, одна из мам рассказала редакции, как оперативно школьники освоили и интересный способ учить стихотворения. Вроде, ну как можно здесь схалтурить? Тем более в случае, когда рассказывать нужно во время видеоконференции. Не тут-то было. Школьники приспособились ставить книгу рядом с камерой так, чтобы не было видно.

А дальше дело техники: научить хорошо и быстро читать стихотворение и вовремя делать паузы, опускать глаза, как будто вспоминаешь.

«Все выглядит вполне натурально. Так что учителя крайне редко могут догадаться, что происходит на самом деле», — поделилась она своей историей.

А заодно и призналась, что целый год на дистанционке научил просто не реагировать на какие-то мелкие проблемы, недочеты и странную систему школьного образования и оценивания.

«Можно смело сказать, что к концу этого учебного года родители «познали дзен». А как иначе можно реагировать, когда у ребенка-спортсмена вырисовывается двояк по физре или у музыканта такая же оценка по музыке в школе? А если ребенок говорит, что ему просто неинтересно и скучно? К концу второй четверти я поняла: не стоят мои нервы этого всего. Отпустила ситуацию и перестала мучить себя и ребенка. Но вот о включении в стаж года дистанционного обучения подумываю. И да, еще одного такого года я все-таки не выдержу», — шутит она.