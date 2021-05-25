Год дистанционки. Как «выживали» дети, родители и учителя

Сегодня в Кыргызстане официально завершается учебный год. Он прошел под знаком борьбы с коронавирусом и дистанционным обучением. Часть школьников вернулась за парты, но три параллели так и продолжили учиться из дома. Причем и те и другие быстро адаптировались к новым реалиям. А потому сделали процесс веселым и интересным.
Редакция 24.kg собрала забавные истории о том, как дети, учителя и родители провели этот год.
Шпаргалки в масках и находчивость
Школьники — народ сообразительный и быстро приспосабливающийся к новым правилам. И коронавирусные ограничения не стали исключением.
Тем же ненавистным маскам школьники быстро нашли вполне себе практическое применение. Они стали новым способом создать шпаргалку. Вариант оказался удобен и для младших, и для старших школьников. Только вот для последних попытка выписать ответы ОРТ на маску обернулась дисквалификацией. Да, взрослые тоже не чужды креативу!
«Дети или родители стали просто договариваться, кто и какое задание сделает. А потом остальная часть класса его просто переписывает и все сдают работу учителю примерно в одно время», — рассказала мама шестиклассника одной из столичных гимназий.
Но это только цветочки. Самые веселые способы выполнения «домашки» появились для творческих предметов.
Например, для изобразительно-художественного творчества. Дети очень быстро поняли, что задания по этому предмету повторяются каждый год. А потому можно не «париться» и просто отправить учителю прошлогодний рисунок или поделку, если они сохранились. Думаете, это неправильно? Школьники считают иначе.
«Я же все равно эту работу сделала. Зачем я буду тратить свое время сейчас на то, чтобы нарисовать такой же рисунок, если он уже есть?» — резонно ответила ученица четвертого класса на возмущение родителей.
Есть и другие варианты. Например, можно сэкономить альбомные листы. Школьники просто делят лист на четыре части и рисуют каждое задание в уменьшенном варианте. А затем фотографируют каждую работу отдельно и отправляют учителю.
«Это еще что. Есть и более экономный вариант. У знакомой сын так ИЗО делал. Он просто забивал в поиске Coogle нужную тему и искал картинки. Как учитель не обнаружил подвоха? Ребенок просто брал те картинки, которые выходят на пятой-шестой строке поиска», — рассказала как-то коллега.
Стальные нервы учителя
Учителям дистанционное образование тоже далось сложно. Даже если опустить все технические и временные сложности, то остаются такие истории, от которых не знаешь — то ли плакать, то ли смеяться. Больше всего веселых и интересных случаев, конечно, было во время онлайн-уроков.
«Есть у меня один ребенок креативный. Учится не очень хорошо, но смекалка замечательная. Да и с гаджетами и различными приложениями сегодняшнее поколение на «ты». Ему лень было вставать рано на уроки, но присутствие было обязательным. Поэтому ребенок просто сделал заставку для подключения к Zoom. Выглядело все очень натурально, я даже не сразу обнаружила подвох. Обман вскрылся, когда однажды он просто не услышал мое обращение к нему», — рассказывает учитель математики одной из школ Панфиловского района.
Еще один школьник во время онлайн-урока просто пытался делать вид, что у него зависает интернет. Не новая история, но в регионах вполне себе рабочий вариант.
«Главное, не спалиться и чтобы никто не зашел в комнату в это время. А то я так однажды пытался «уйти» с алгебры. В самый неподходящий момент зашел папа спросить, когда закончатся уроки. Естественно, получил двойку и выговор от родителей. Ну и больше учитель на это не клюнул», — рассказал ученик 8-го класса.
Учителя же признают, что халтурить на дистанционке начали не только дети, но и их родители. Причем педагогу со стажем пытались доказать обратное.
«Ой, каких только сказок я не наслушалась от родителей. Одни у меня начинали болеть сразу, как только я вызывала в школу на контрольные проверить знания ребенка. Другие откровенно делали за ребенка уроки, но твердо убеждали, что это он сам такой гениальный. Мне и смешно и грустно, конечно, такое слышать. Но не до всех можно донести, что таким поведением ребенку медвежью услугу оказывают», — рассказала 24.kg учитель одной из столичных гимназий.
Познать дзен
Родителям тоже есть что рассказать. Например, одна из мам рассказала редакции, как оперативно школьники освоили и интересный способ учить стихотворения. Вроде, ну как можно здесь схалтурить? Тем более в случае, когда рассказывать нужно во время видеоконференции. Не тут-то было. Школьники приспособились ставить книгу рядом с камерой так, чтобы не было видно.
А дальше дело техники: научить хорошо и быстро читать стихотворение и вовремя делать паузы, опускать глаза, как будто вспоминаешь.
«Все выглядит вполне натурально. Так что учителя крайне редко могут догадаться, что происходит на самом деле», — поделилась она своей историей.
А заодно и призналась, что целый год на дистанционке научил просто не реагировать на какие-то мелкие проблемы, недочеты и странную систему школьного образования и оценивания.
«Можно смело сказать, что к концу этого учебного года родители «познали дзен». А как иначе можно реагировать, когда у ребенка-спортсмена вырисовывается двояк по физре или у музыканта такая же оценка по музыке в школе? А если ребенок говорит, что ему просто неинтересно и скучно? К концу второй четверти я поняла: не стоят мои нервы этого всего. Отпустила ситуацию и перестала мучить себя и ребенка. Но вот о включении в стаж года дистанционного обучения подумываю. И да, еще одного такого года я все-таки не выдержу», — шутит она.