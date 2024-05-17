17:33
USD 88.26
EUR 95.98
RUB 0.97
Происшествия

Обещала помочь с визой за $30 тысяч. В Бишкеке задержана 22-летняя девушка

Правоохранители задержали 22-летнюю девушку по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Октябрьского района столицы.

«13 мая обратился заявитель, который просил принять меры в отношении некой Ж.А.. Она обещала помочь с визой, взяла за это $30 тысяч и перестала выходить на связь. Факт зарегистрирован по статье «Мошенничество» УК КР», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 22-летнюю Ж.А., которую водворили в ИВС. Устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

Внимание! Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам: 0502777762 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294280/
просмотров: 713
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан мужчина, который продал чужое авто и погасил свои долги
Кыргызстанца, воевавшего в Сирии, задержали в Бишкеке
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Взял машину и не заплатил
С банковских карт кыргызстанцев воровали деньги. ГКНБ задержал подозреваемых
Мошенники представляются сотрудниками Нацбанка Кыргызстана. Не верьте им!
Муниципальные земли Бишкека за более $10 миллионов присвоил кыргызстанец
В Караколе мошенник приобрел 13 айфонов на $15 тысяч и исчез, не заплатив
Обещал пригнать машины из Китая. Мошенник обманул бишкекчанина на $332,5 тысячи
Похищение мужчины в Бишкеке. Стали известны подробности
Телефонные мошенники. В Чуйской области задержаны двое подозреваемых
Популярные новости
Бывшего депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматову вызвали в&nbsp;ГКНБ Бывшего депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматову вызвали в ГКНБ
Дело Temirov Live. Болот Темиров опубликовал фотографии избитой в&nbsp;СИЗО супруги Дело Temirov Live. Болот Темиров опубликовал фотографии избитой в СИЗО супруги
В&nbsp;городе&nbsp;Ош обыскали дома членов экстремистской организации &laquo;Йакын-Инкар&raquo; В городе Ош обыскали дома членов экстремистской организации «Йакын-Инкар»
Драка со&nbsp;стрельбой в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; в&nbsp;милицию доставлены девять человек Драка со стрельбой в Бишкеке — в милицию доставлены девять человек
Бизнес
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
17 мая, пятница
17:29
Государству вернули незаконно приватизированное здание детсада в Чуйской области Государству вернули незаконно приватизированное здание...
17:15
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
16:52
У России планов по взятию украинского Харькова нет — Владимир Путин
16:48
В Караколе мужчину ударили ножом за отказ дать милостыню
16:22
Обещала помочь с визой за $30 тысяч. В Бишкеке задержана 22-летняя девушка