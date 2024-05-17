Правоохранители задержали 22-летнюю девушку по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Октябрьского района столицы.

«13 мая обратился заявитель, который просил принять меры в отношении некой Ж.А.. Она обещала помочь с визой, взяла за это $30 тысяч и перестала выходить на связь. Факт зарегистрирован по статье «Мошенничество» УК КР», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 22-летнюю Ж.А., которую водворили в ИВС. Устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

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