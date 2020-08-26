В Бишкеке 26 августа облачно, вечером дождь. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 13 часов 25 минут.

Отключения света, газа, воды

8.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (ниже улицы Анкара);

9.00-12.00 — улицы Тимирязева, Киевская;

9.00-17.00 — улица Фучика;

9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 3, 4, жилмассивы «Арча-Бешик», «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Таалай, Улан);

9.30-19.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Иссык-Куль, Сон-Коль, Исакеева), «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Керемет, Кулмурзаева), проспект Чуй, 45-71 (нечетные номера);

9.30-18.00 — улицы Репина, Виноградная, Захарьева, Термечикова, Алыбаева, Баялинова, 152, переулок Ипподромный;

10.00-18.00 — отрезки улиц Лермонтова, Целиноградской, Ибраимова, Токтогула.

У кого намечается той

Зайырбек Эргешов

Родился 26 августа 1974 года в селе Мангыт Ошской области. Директор Государственной комиссии по делам религий КР.

Уланбек Касымбеков

Родился 26 августа 1990 года. Кикбоксер.

Люди, которые меняли мир

Умерла биохимик Бюбюля Ахунбаева

Фото из книги Кульбюбю Бектургановой «Дочери земли кыргызской». Бюбюля Ахунбаева

Родилась 12 декабря 1929 года в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области.

Жила и воспитывалась у дяди — Исы Ахунбаева.

Бюбюля Ахунбаева — одна из первых представительниц кыргызской интеллигенции, формировавшей науку и образование в республике.

Первая женщина-кыргызка — биохимик, кандидат биологических наук.

Она провела научные исследования по биохимии ржавчинных заболеваний злаковых культур и углеводному обмену у разноустойчивых к ржавчине пшениц. Ее исследования представляли значительный интерес для науки и практики. После перехода в Институт органической химии она развернула исследования по углеводному обмену озимых и яровых пшениц.

Плодотворные научные исследования Бюбюля Осмоновна совмещала с активной педагогической и общественной деятельностью. Она избиралась депутатом Фрунзенского горсовета, членом Ленинского райкома партии, членом парткома Академии наук, секретарем партийной организации Института

органической химии.

Умерла 26 августа 1966 года.

Умерла профессор Какиш Рыскулова

Фото пресс-службы КГМА. Какиш Рыскулова

Родилась 15 октября (по другим данным, в августе) 1918 года в селе Четинди Чуйской области.

Первая в Центральной Азии и Казахстане женщина-хирург, академик, отличник народного образования, заслуженный врач и заслуженный деятель науки КР, доктор медицинских наук, профессор.

Трижды избиралась депутатом Верховного Совета КиргССР, депутатом городского совета.

Какиш Рыскулова опубликовала более 250 научных работ, 13 монографий, 11 изобретений, внедрила 47 рационализаторских предложений, подготовила 4 учебника.

Умерла 26 августа 2018 года.

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