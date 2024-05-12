01:56
USD 88.36
EUR 95.26
RUB 0.96
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 12 мая дожди. Температура воздуха +18 градусов. День увеличился до 14 часов 33 минут.

Отключение света, газа, воды

  • с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

Памятные даты

Пишпек переименовали во Фрунзе

В 1926 году Пишпек переименовали во Фрунзе в честь уроженца города, советского военачальника Михаила Фрунзе.

Название города просуществовало до февраля 1991-го, когда его переименовали в Бишкек.

Международный день медицинской сестры

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Хотя фактически празднику уже более 150 лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая.

В Кыргызстане более 33 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. На плечи медсестер ложится до 80 процентов всей заботы о больных.

Люди, которые меняли мир

Родился переводчик Шаршеналы Абдылдаев

Родился 12 мая 1937 года. Переводчик, прозаик.

С 1961 года работал редактором, старшим редактором, заместителем главного редактора Главной редакции комитета Гостелерадио Киргизской ССР, с 1969-го — старшим редактором отдела переводной художественной литературы издательства «Кыргызстан», с 1972 года — старшим редактором, затем — начальником управления Госкомиздата Киргизской ССР. С 1983-го был директором кыргызского отделения Литфонда СССР, а с 1985 года — завотделом в журнале «Ала-Тоо».

Творческую биографию начал как поэт. В 1958 году в коллективном сборнике «Жалын» («Пламя») впервые опубликованы стихи.

Его перу принадлежит ряд рассказов и повестей. Занимается художественным переводом.

Родилась поэтесса Алымкан Дегенбаева

В 1941 году в селе Беловодском в семье колхозника родилась Алымкан Дегенбаева.

С 1967-го — преподаватель Ошского пединститута, с 1976 года — консультант Ошского отделения Союза писателей Киргизии. С 1985-го — заведующая литературной частью Кыргызского академического драматического театра. Именно в это время театр представлял Кыргызстан в Москве и на региональных фестивалях.

Печатается с 1962 года. Первый стихотворный сборник «Кызыл мончок» («Красные бусы») издан в 1972-м. Произведения поэтессы опубликованы на украинском, узбекском, казахском языках.

Она является автором многочисленных переводов, среди которых произведения Софокла, Уильяма Шекспира, Карло Гольдони, Гарсиа Лорки, Таалая Осмонова и другие.

С 1996 года успешно работает в Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева, являясь одним из его основоположников.

Умер тюрколог Василий Радлов

из интернета
Фото из интернета. Василий Радлов

Родился 17 (5) января 1837 года в Берлине. Российский востоковед-тюрколог, этнограф, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов.

С 1858-го и до конца жизни жил и творил в России. В 1861-1862 и 1868-1869 годах путешествовал по Северному Кыргызстану и Юго-Восточному Казахстану. Его труды «Образцы народной литературы тюркских племен», «Из Сибири», «Опыт словаря тюркских наречий» и другие охватывают, кроме тюркологических материалов, и богатые кыргызоведческие сведения.

Зафиксировал и издал отрывки эпоса «Манас» и другие фольклорные памятники тюрков.

Внес огромную лепту в восстановление исторической памяти о доисламской письменной культуре кыргызов и их исторических соседей.

Автор около 150 научных трудов.

Умер 12 мая 1918-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293694/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Жара до&nbsp;+32&nbsp;и&nbsp;снова дожди в&nbsp;выходные. Прогноз погоды на&nbsp;9-12 мая Жара до +32 и снова дожди в выходные. Прогноз погоды на 9-12 мая
А&nbsp;вам нравится проект иссык-кульского пирса в&nbsp;форме комуза? Опрос А вам нравится проект иссык-кульского пирса в форме комуза? Опрос
Если едете за&nbsp;рубеж. Телефоны и&nbsp;адреса посольств и&nbsp;консульств Кыргызстана Если едете за рубеж. Телефоны и адреса посольств и консульств Кыргызстана
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
12 мая, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 мая, суббота
23:00
Борец Узур Жусупбеков завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже
22:34
Кыргызский фильм «Рай под ногами матерей» получил Гран-при на фестивале в Москве
22:08
Россия расценит передачу истребителей F-16 Украине как провокацию от США и НАТО
21:33
В 2023 году 282 миллиона человек столкнулись c острым голодом
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 мая: местами дожди