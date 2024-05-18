В Бишкеке 18 мая облачно, ночью дожди. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День увеличился до 14 часов 45 минут.
Отключение света, газа, воды
- с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.
У кого намечается той
Руслан Казакбаев
Родился 18 мая 1967 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции, Израиле.
Эдик Досиев
Родился 18 мая 1988 года. Депутат Бишкекского горкенеша.
Памятные даты
Международный день музеев
Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977-м. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011 году.
Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925-го, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.
В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.
Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.
Люди, которые меняли мир
Умер советский живописец Семен Чуйков
В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».
Родился народный художник СССР 30 октября 1902-го в Пишпеке.
В 1934 году при активном содействии Семена Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Семена Чуйкова.
Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.
Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.