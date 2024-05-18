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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 18 мая облачно, ночью дожди. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День увеличился до 14 часов 45 минут.

Отключение света, газа, воды

  • с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Руслан Казакбаев

Родился 18 мая 1967 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции, Израиле.

Эдик Досиев

Родился 18 мая 1988 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

Международный день музеев

из интернета
Фото из интернета. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева

Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977-м. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011 году.

Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925-го, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.

В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.

Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

Люди, которые меняли мир

Умер советский живописец Семен Чуйков

В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».

Родился народный художник СССР 30 октября 1902-го в Пишпеке.

В 1934 году при активном содействии Семена Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Семена Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294302/
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