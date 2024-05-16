В Бишкеке 16 мая дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 14 часов 41 минуты.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.30 — микрорайон «Учкун-2», улица Путейская;

9.00-18.00 — 7-й микрорайон, 16/2, 37 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Азовской, Альпийской, Брянской, Карабалтинской, Кудрука, Победы, Уральской, Харьковской, Фучика, Ленской, Кызыл-Аскерской, Березовой, Коммунаров, проспекта Жибек Жолу;

9.30-18.00 — отрезки улиц Каширской, Огонбаева, переулок Таллинский;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Омуракунова, Кун-Кочо, Кырк-Кочо, Арабаева), улица Токтоналиева, 42, отрезок улицы Месароша, жилмассив «Эне-Сай» (улицы Эне-Сай-1 — Эне-Сай-15, Орхон, Курманджан Датки), село Маевка (Тепличный переулок, улицы Полевая, Тепличная, Садовая, Контур, Ала-Арчинская, Восточная, Молодая Гвардия, Строительная, Больничная, Скворцова), жилмассив «23 га» (улицы Замандаш, Келечек, Берекет, Биримдик);

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кыбыла, Ак-Ордо, Тогуз-Канат, Таш-Рабат);

13.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Онежская, Корельская, Таалай, Улан, Абдрахманова, Жениш).

14-16 мая — в районе, ограниченном улицами Манасчи Сагынбая, Валиханова, Загорской, микрорайоном «Аламедин-1»;

15-17 мая — в районах, ограниченных улицами Гагарина, Садырбаева, Термечикова; Дачной, Кайынды, Элебесова, БЧК, Фирсова, Фере, Аральской, переулком Керченским и Карагачевой рощей.

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Айбек Дайырбеков

Родился 16 мая 1979 года. Кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Виктор Майер

Родился 16 мая 1990 года. Игрок национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Чынгыз Ажибаев

Родился 16 мая 1991 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Открылось посольство Азербайджана в Кыргызстане

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном установлены 19 января 1993 года. На первом этапе они развивались не очень интенсивно. 1 апреля 2002-го КР открыла свое Почетное консульство в Азербайджанской Республике. 16 мая 2007-го открылось посольство Азербайджана в Кыргызстане.

В нашей стране проживает приблизительно 20 тысяч азербайджанцев.

Международный день мирного сосуществования

В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

В международном формате мирное сосуществование — это тип отношений между государствами с различными общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает отказ от войны как средства решения спорных вопросов между странами, а решение всех спорных вопросов только путем переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закрепленных в международно-правовых документах.

Международный день света

Учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.

Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.

В качестве даты празднования выбран день 16 мая, в который в 1960-м впервые в мире проведена успешная демонстрация лазера, осуществленная физиком и инженером Теодором Майманом.

День биографов

Именно 16 мая произошла первая встреча Сэмюэла Джонсона (1709-1784) со своим биографом Джеймсом Босуэллом (1740-1795). Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791-м двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».

Благодаря скрупулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

Люди, которые меняли мир

Родился литератор Джоомарт Боконбаев

Фото из интернета. Джоомарт Боконбаев

Известный литератор родился 16 мая 1910 года в селе Мазар-Сай Токтогульского района.

В 1927-м публикуются его первые стихи, а в 1933 году выходит первый сборник.

Он является одним из зачинателей кыргызской профессиональной литературы. За свою недолгую жизнь поэт создал немало ярких и глубоких произведений. Жизнеутверждающими мотивами пронизаны его философские элегии «Жизнь», «Молодость» и другие. Джоомарт Боконбаев глубоко любил жизнь, родину, природу родного края.

Он разработал новый для кыргызской литературы жанр — пейзажную лирику.

Всеобщее признание получила драматургия Джоомарта Боконбаева. Его перу принадлежат такие пьесы, как «Айчурек», «Семетей», драмы «Токтогул», «Каргаша», поэма «Алтын кыз» («Золотая девушка»), позднее переработанная в либретто музыкальной драмы.

Джоомарт Боконбаев известен и как талантливый переводчик. Он перевел на кыргызский язык ряд произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Владимира Маяковского. Благодаря его творческому труду они стали достоянием кыргызских читателей.

1 июля 1944-го поэт трагически погиб.

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