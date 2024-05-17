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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 мая небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 14 часов 43 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 34/1 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Широкой, Керамической, жилмассив «Учкун» (улицы Кайынды, Мин-Булак, Учкун, Путейская);
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Менделеева, 7 Апреля;
  • 9.30-18.00 — 4-й микрорайон, 14, 14а, 14б, 15, 15а;
  • 8.00-18.00 — отрезки улицы Менделеева, Толстого, Путепроводной;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Линейной;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Керемет» (улицы Керемет 1-я, Керемет 2-я, Профсоюзная, Месароша, Эркин-Эл, Дыйкан), микрорайон «Достук» (улицы Достук 2-я, Достук 4-я, Кайназаровой, сад), жилмассив «Аска-Таш» (улица Аска-Таш 3-я), село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова, Северная, Семетей), улица Токтоналиева, 48;
  • 9.00-16.00 — отрезки улицы 50 лет Победы, переулков Лугового, Кожобергенова.

  • 15-17 мая — в районах, ограниченных улицами Гагарина, Садырбаева, Термечикова; Дачной, Кайынды, Элебесова, БЧК, Фирсова, Фере, Аральской, переулком Керченским и Карагачевой рощей.

  • с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

Подачу холодной воды прекратят с 9.00 до 24.00 в район, ограниченный:

  • рекой Аламедин, линией железной дороги, улицами 7 Апреля и Салиевой;
  • улицами Фрунзе, Курманджан Датки, Лермонтова и проспектом Шабдана Баатыра;
  • западной стороной улицы Лермонтова от проспекта Шабдана Баатыра до проспекта Жибек Жолу.

У кого намечается той

Акбокон Таштанбеков

Родился 17 мая 1963 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Всемирный день электросвязи и информационного общества

Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий.

А цель праздника — способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести обществу и странам использование интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления «цифрового разрыва».

Международный день борьбы с гомофобией

Термин «гомофобия» появился в 1972 году. Для обозначения иррационального страха перед гомосексуалистами, неприятия и пренебрежения к представителям сексуальных меньшинств термин впервые употребил психиатр Джордж Вайнберг.

Именно 17 мая 1990-го Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

Цель этого дня — противодействие любому физическому, моральному и символическому насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Иван Бокарев

Старший сержант Красной армии, участник Великой Отечественной войны и полный кавалер ордена Славы родился 17 мая 1923 года (в большинстве наградных документов датой рождения указан 1925-й) в селе Бакалы Ак-Суйского района.

В декабре 1942 года призван в Красную армию, а с марта 1944-го начал принимать участие в боях Великой Отечественной войны. Служил в 253-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Принимал участие в следующих наступательных операциях: Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Нижне-Силезской, а также в боях за Сандомирский плацдарм.

В конце 1970-х годов обратился в военный комиссариат, чтобы узнать о судьбе своих наград, которые сдал в 1945-м перед уходом в последний разведывательный выход. В 1979 году награды нашли. Помимо имеющихся, Ивану Бокареву вручили два ордена Славы II степени, о существовании которых он не знал. После вручения наград комиссариат инициировал перенаграждение на орден Славы I степени. 29 декабря 1980-го стал полным кавалером ордена Славы.

По состоянию на 2001 год Иван Васильевич проживал вместе с семьей в Бишкеке. Сведения о дальнейшей биографии отсутствуют.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родился композитор Сейдалы Медетов

Родился 17 мая 1928 года в селе Тюгел-Сай Джумгальского района. Член Союза композиторов СССР (1949).

Создал за короткую творческую жизнь множество пьес и песен для разных инструментов и ансамблей, а также ряд классических музыкальных произведений. «Фортепианная сюита» написана в 1956-м и посвящена памяти норвежского композитора Эдварда Хагерупа Грига. Широко известна также «Рапсодия» — первая кыргызская фортепианная музыка. Композитор создал произведение, включившее национальный кыргызский мелодизм в традиционную европейскую схему.

Изобретательностью ритмики привлекает пьеса «Воинственный танец джигитов», в которой Сейдалы Медетов наметил новые перспективы для кыргызской камерной музыки. Произведения композитора входят в репертуар оркестров Кыргызстана, часто звучат на радио и телевидении.

Умер в 1958 году.

Родилась государственный деятель Жумагуль Нусупова

Родилась 17 мая 1931 года во Фрунзе.

Свою трудовую деятельность начала пионервожатой в школе № 11. В 1960-м по представлению Исхака Раззакова и при поддержке Турдакуна Усубалиева избрана секретарем по идеологии Фрунзенского горкома партии. В 1961-1970 годах — первый секретарь Первомайского райкома, в 1970-1980 годах руководила отделом культуры ЦК КП КиргССР. В 1980-1985 годах — министр культуры Киргизской ССР, а с 1985 по 2008 год — директор Государственного мемориального музея имени Михаила Фрунзе. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР VI-X созывов.

За значимый вклад в общественное развитие и высокие достижения в области культуры удостоена трех орденов, восьми медалей, четырех почетных грамот КР и звания «Заслуженный деятель культуры КР».

Умерла в 2015-м.

Куда сходить

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О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294187/
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