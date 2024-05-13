В Бишкеке 13 мая небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 14 часов 35 минут.

Отключение света, газа, воды

13-14 мая — в районе, ограниченном улицами Садырбаева, Масалиева, Абдрахманова, Бакаева.

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Нурланбек Шакиев

Родился 13 мая 1977 года. Спикер Жогорку Кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист Кыргызской Республики Роберт Уразгильдеев

Родился 13 мая 1935 года. Доктор искусствоведения, профессор, академик Общественной академии наук Кыргызстана, проректор по научной работе (1986-2014) и заведующий кафедрой хореографии Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. Единственный в Средней Азии доктор хореографии.

Исполнил партии в балетах «Большой вальс» (Иоганн), «Куйручук» (Сарыбай), «Эсмеральда» (Феб), «Лебединое озеро» (Ротбар), «Жизель» (Лесничий), «Асель» (Байтемир), «Баядерка» (Брамин), «Чолпон» (Темирхан) и многих других.

В тренировочных классах, проводимых Робертом Уразгильдеевым, занимались ведущие солисты кыргызского балета, народные артисты СССР Бюбюсара Бейшеналиева, Айсулу Токомбаева, Чолпонбек Базарбаев, народные артисты Кыргызстана Рейна Чокоева, Уран Сарбагишев, Арстанбек Ирсалиев, заслуженные артисты республики Светлана Молдобасанова, Борис Суслов, Бактыбек Арунов и многие другие.

Ушел из жизни 19 февраля 2015-го.

Умер режиссер Владислав Пази

Заслуженный деятель искусств КР и РФ, театральный режиссер, актер Владислав Борисович Пази родился 17 марта 1945 года в Ленинграде.

Ставил спектакли во Владимире, Мурманске, Петрозаводске. С 1986-го работал в Русском драмтеатре имени Надежды Крупской во Фрунзе в качестве главного режиссера. В 1987 году был избран коллективом театра на должность художественного руководителя, проработал на ней до 1992-го. В 1992 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств КР.

Спектакль «Смотрите, кто пришел!» по пьесе Владимира Арро, поставленный режиссером в 1986-м, удостоен премии Министерства культуры Киргизской ССР за лучшую режиссерскую работу года. Широкое общественное признание получил спектакль «Диктатура совести» по пьесе Михаила Шатрова, представленный в 1987-м на соискание премии имени Муратбека Рыскулова.

С деятельностью Владислава Пази связано успешное открытие в театре Малой сцены.

В 1993 году вернулся в Санкт-Петербург. В 2002-м был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.

Умер 13 мая 2006 года в Софии (Болгария).

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