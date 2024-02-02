Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения

Обычно мы пользуемся одним или двумя службами такси. Но зачастую в часы-пик случается дефицит машин и вызвать их не получается.

24.kg собрало номера телефонов, WhatsApp и приложений столичных служб такси

«Би такси» Короткий номер: 3700 Телефоны: +996771609760, +996709976000, +996559976000 Whatsapp: нет Приложение: можно скачать в Google Play.

«Яндекс такси» Приложение: можно скачать в Google Play.

«Жорго такси» Короткий номер: 2022 Телефоны: +996773882022, +996705772022, +996550662022 Whatsapp: +996705772022 Приложение: можно скачать в Google Play.

Муниципальное EcoTaxi Схема маршрута: от пересечения улиц Киевской и Абдрахманова до микрорайона № 12 в часы-пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00). WhatsApp, Telegram: +996706222276.

«Тумар такси» Короткий номер: 1917, 1232 Телефоны: +996776664477, +996706664477, +996556664477 Whatsapp: +9960706001939 Приложение: нет

Такси «Удача» Короткий номер: 5454 Телефоны: +996770442222, +996704154000, +996552154000 Приложение: можно скачать в Google Play.

Sms такси Короткий номер: 1236 Телефоны: +996770071236, +996701071236, +996551071236 Whatsapp: +996703001236 Приложение: нет

«Заря такси» Короткий номер: 1459 Телефоны: +996773131313, +996703131313, +996556133313 Whatsapp: +996701145900 Приложение: нет

«Делюкс» Короткий номер: 1282 Телефоны: +996775001282, +996500001282, +996555001282 Whatsapp: нет Приложение: можно скачать в Google Play.

Navi такси Короткий номер: нет Телефоны: +996507722222, +0996706844442 Приложение: можно скачать по Google Play.

«Пилот такси» Короткий номер: 1311 Телефоны: +996775131155, +996707131155, +996550131155 Whatsapp: нет