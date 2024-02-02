Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения

Обычно мы пользуемся одним или двумя службами такси. Но зачастую в часы-пик случается дефицит машин и вызвать их не получается.
24.kg собрало номера телефонов, WhatsApp и приложений столичных служб такси
«Би такси»
Короткий номер: 3700
Телефоны: +996771609760, +996709976000, +996559976000
Whatsapp: нет
Приложение: можно скачать в Google Play.
«Яндекс такси»
Приложение: можно скачать в Google Play.
«Жорго такси»
Короткий номер: 2022
Телефоны: +996773882022, +996705772022, +996550662022
Whatsapp: +996705772022
Приложение: можно скачать в Google Play.
Муниципальное EcoTaxi
Схема маршрута: от пересечения улиц Киевской и Абдрахманова до микрорайона № 12 в часы-пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00).
WhatsApp, Telegram: +996706222276.
«Тумар такси»
Короткий номер: 1917, 1232
Телефоны: +996776664477, +996706664477, +996556664477
Whatsapp: +9960706001939
Приложение: нет
Такси «Удача»
Короткий номер: 5454
Телефоны: +996770442222, +996704154000, +996552154000
Приложение: можно скачать в Google Play.
Sms такси
Короткий номер: 1236
Телефоны: +996770071236, +996701071236, +996551071236
Whatsapp: +996703001236
Приложение: нет
«Заря такси»
Короткий номер: 1459
Телефоны: +996773131313, +996703131313, +996556133313
Whatsapp: +996701145900
Приложение: нет
«Делюкс»
Короткий номер: 1282
Телефоны: +996775001282, +996500001282, +996555001282
Whatsapp: нет
Приложение: можно скачать в Google Play.
Navi такси
Короткий номер: нет
Телефоны: +996507722222, +0996706844442
Приложение: можно скачать по Google Play.
«Пилот такси»
Короткий номер: 1311
Телефоны: +996775131155, +996707131155, +996550131155
Whatsapp: нет