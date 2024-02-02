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Общество

Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения

Обычно мы пользуемся одним или двумя службами такси. Но зачастую в часы-пик случается дефицит машин и вызвать их не получается.

24.kg собрало номера телефонов, WhatsApp и приложений столичных служб такси

«Би такси»

Короткий номер: 3700

Телефоны: +996771609760, +996709976000, +996559976000

Whatsapp: нет

Приложение: можно скачать в Google Play.

«Яндекс такси»

Приложение: можно скачать в Google Play.

«Жорго такси»

Короткий номер: 2022

Телефоны: +996773882022, +996705772022, +996550662022

Whatsapp: +996705772022

Приложение: можно скачать в Google Play.

Муниципальное EcoTaxi

Схема маршрута: от пересечения улиц Киевской и Абдрахманова до микрорайона № 12 в часы-пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00).

WhatsApp, Telegram: +996706222276.

«Тумар такси»

Короткий номер: 1917, 1232

Телефоны: +996776664477, +996706664477, +996556664477

Whatsapp: +9960706001939

Приложение: нет

Такси «Удача»

Короткий номер: 5454

Телефоны: +996770442222, +996704154000, +996552154000

Приложение: можно скачать в Google Play.

Sms такси

Короткий номер: 1236

Телефоны: +996770071236, +996701071236, +996551071236

Whatsapp: +996703001236

Приложение: нет

«Заря такси»

Короткий номер: 1459

Телефоны: +996773131313, +996703131313, +996556133313

Whatsapp: +996701145900

Приложение: нет

«Делюкс»

Короткий номер: 1282

Телефоны: +996775001282, +996500001282, +996555001282

Whatsapp: нет

Приложение: можно скачать в Google Play.

Navi такси

Короткий номер: нет

Телефоны: +996507722222, +0996706844442

Приложение: можно скачать по Google Play.

«Пилот такси»

Короткий номер: 1311

Телефоны: +996775131155, +996707131155, +996550131155

Whatsapp: нет

Есть дополнения, пишите в 24.kg по WhatsApp +996555312024
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/277197/
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