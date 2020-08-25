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Общество

В школах и детсадах Бишкека не хватает педагогов: 402 ставки вакантны

В школах и дошкольных организациях Бишкека вакантны 402 ставки. Об этом на августовской онлайн-конференции учителей сообщила начальник управления образования мэрии столицы Эльмира Иманалиева.

По ее словам, всего в образовательных организациях работает 8 тысяч 542 педагога, из них в дошкольных организациях — 1 тысяча 113, в школах — 7 тысяч 429 учителей.

Эльмира Иманалиева напомнила, что с 2010 года в столице действует программа «Депозит молодого учителя». В 2020 году по ней работает 301 учитель. Кроме того, функционируют «школа молодого директора», «школа молодого заместителя директора», «школа молодого учителя», организовано «наставничество» с ведущими педагогами столицы. Разработано «Положение о наставничестве» по предметам: химия, биология, физика, география, история (охват — 205 молодых специалистов).

В структуру системы образования Бишкека входят 190 образовательных организаций: 97 школ, 87 детских садов, 6 внешкольных организаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163228/
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