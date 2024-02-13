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Общество

Минобразования разработало порядок присвоения и лишения вузов особого статуса

Министерство образования и науки разработало проект указа президента «Об утверждении порядка присвоения и лишения образовательных организаций профессионального образования особого статуса или статуса научно-исследовательского института (университета)». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект указа разработан в целях реализации статьи 29 Закона «Об образовании». А задачей документа является предоставление финансовой, академической и управленческой самостоятельности государственным профессиональным образовательным организациям, которым присвоен статус.

В ведомстве напомнили, что 18 июля 2022 года издан Указ президента «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики», которым был предоставлен особый статус, предусматривающий предоставление широкой организационной, финансовой и академической автономии Кыргызскому национальному университету; Кыргызскому государственному техническому университету, Кыргызскому национальному аграрному университету, Кыргызской государственной медицинской академии и Ошскому государственному университету. Кыргызскому экономическому университету присвоен статус научно-исследовательского университета. Учреждению «Профессиональный лицей информационных технологий № 99 при президенте Кыргызской Республики» также присвоен особый статус.

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«С присвоением статуса государственным профессиональным образовательным организациям предоставляется право самостоятельно осуществлять образовательную, административную и финансово-экономическую деятельность, в том числе принимать управленческие решения по вопросам управления человеческими ресурсами и активами, распоряжаться бюджетными и внебюджетными средствами для поддержки и развития образовательной и иной деятельности в соответствии с законодательством КР», — добавили в Минобразования.

Согласно проекту, присвоение государственным образовательным организациям высшего профессионального образования особого статуса и лишение его осуществляются указом президента. Решением коллегии Минобразования вносится предложение президенту о присвоении особого статуса вузам.

После присвоения вузу особого статуса один раз в пять лет Минобразования проводит мониторинг на соответствии учреждения требованиям. Его результаты рассматривают на коллегии, и принятие ею решения о несоответствии вуза особому статусу является основанием для внесения предложения президенту о лишении учреждения данного статуса. При принятии президентом решения о лишении вуза особого статуса ректор организации освобождается от занимаемой должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286606/
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