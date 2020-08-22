Семьям только двух умерших от COVID-19 медиков выплатят по 1 миллиону сомов

Семьям двух медиков, умерших от COVID-19 в Бишкеке и Оше, выплатят по 1 миллиону сомов. Об этом 24.kg сообщила председатель комиссии по компенсационным выплатам Минздрава Индира Джумабаева.

По ее словам, комиссия уже приняла решение о выплате, остались небольшие формальности. На следующей неделе семьям медиков перечислят деньги.

Компенсации получит семья врача-инфекциониста Шайназара Закирова — он работал в Республиканской инфекционной больнице, а также семья Темиркана Жарматова — он работал заместителем главврача Ошской объединенной больницы.

Отметим, за весь период коронавирус выявили у 3 тысяч 73 медиков, выздоровели — 2 тысячи 383.

Последний раз данные об умерших от коронавируса медиках республиканский штаб предоставлял в июле, тогда сообщалось о 73 летальных случаях среди медицинских работников.