10:13
USD 77.95
EUR 92.07
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Семьям только двух умерших от COVID-19 медиков выплатят по 1 миллиону сомов

Семьям двух медиков, умерших от COVID-19 в Бишкеке и Оше, выплатят по 1 миллиону сомов. Об этом 24.kg сообщила председатель комиссии по компенсационным выплатам Минздрава Индира Джумабаева.

По ее словам, комиссия уже приняла решение о выплате, остались небольшие формальности. На следующей неделе семьям медиков перечислят деньги.

Компенсации получит семья врача-инфекциониста Шайназара Закирова — он работал в Республиканской инфекционной больнице, а также семья Темиркана Жарматова — он работал заместителем главврача Ошской объединенной больницы.

Отметим, за весь период коронавирус выявили у 3 тысяч 73 медиков, выздоровели — 2 тысячи 383.

Последний раз данные об умерших от коронавируса медиках республиканский штаб предоставлял в июле, тогда сообщалось о 73 летальных случаях среди медицинских работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163074/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о работе в стационаре Дворца спорта
Остаемся без шампанского. Во Франции из-за коронавируса уничтожат виноград
В город Ош из Москвы вернулся 191 кыргызстанец
На Иссык-Куль отправили еще 270 медиков, которые работали в красных зонах
В республиканском штабе сообщили, граждане каких стран могут въехать в КР
Минздрав призывает граждан соблюдать условия хранения лекарств от COVID-19
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 22,6 миллиона человек
В Кыргызстане от коронавируса умер один человек
В Кыргызстане еще у 14 медиков выявили COVID-19
В КР выявили 196 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 42 703
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Стали известны четыре города России, куда в&nbsp;сентябре возобновят авиарейсы из&nbsp;КР Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
Возврат обычного режима обучения в&nbsp;школе: за&nbsp;и&nbsp;против Возврат обычного режима обучения в школе: за и против
Выборы-2020. Партия &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; сформировала список кандидатов Выборы-2020. Партия «Мекеним Кыргызстан» сформировала список кандидатов
Бизнес
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Кыргызстанцы могут оплатить налоги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
22 августа, суббота
10:12
Экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу вышел из колонии Экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу вышел из колонии
10:09
Журналист Бобомурод Абдуллаев передан узбекистанской стороне
10:00
Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о работе в стационаре Дворца спорта
09:48
Семьям только двух умерших от COVID-19 медиков выплатят по 1 миллиону сомов
09:20
Суд отказал вдове Азимжана Аскарова в правопреемственности по иску к кабмину