В Бишкеке 18 августа облачно, дождь. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День уменьшился до 13 часов 47 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-16.00 — отрезки улиц Токтогула, Молодой Гвардии;
- 9.30-15.00 — отрезки улиц Салиевой, Торекула Айтматова, Ялтинской, Жибек Жолу;
- 9.30-12.00 — жилмассивы «Верхний Орок» (улицы Кырк-Кербен, Орокская, Кочкор-Ата), «Колмо» (улицы Максат, Кенеш, Жеткинчек);
- 9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 14;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова), улица Патриса Лумумбы, 58;
- 10.00-18.00 — микрорайон «Юг-2», улицы Горького, 14, 15, 15а, 19-22, улица Абдрахманова, 118, 102
- 10.00-17.00 — жилмассивы «Дордой-2», «Ак-Тилек» (улицы Дзержинского, Кырк-Чоро), улицы Адрахманова, Мичурина;
- 12.00-16.00 — улицы Хоперская, 60;
- 13.00-18.00 — отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, проспекта Чуй.
У кого намечается той
Нурбек Тотонов
Родился 18 августа 1977 года в селе Жаны-Жол Джалал-Абадской области. Депутат Жогору Кенеша.
Баратбек Сыдыкназаров
Дуйшон Торокулов
Родился 18 августа 1981 года в селе Октябрь Ошской области. Депутат Жогору Кенеша.
Памятные даты
День военной авиации Кыргызской Республики
18 августа 1959 года на территории Кыргызстана развернут учебный авиационный полк, на базе которого и сформирована военно-воздушная база Минобороны.
После провозглашения независимости Кыргызстан в 1992 году приступил к созданию своих Вооруженных сил. Под юрисдикцию приняты все воинские части, в том числе и летные, расположенные на территории республики.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Журахон Рахмонов
В 1917 году в Оше родился драматический актер Журахон Рахмонов. Артист Узбекского драматического театра имени Кирова (ныне Ошский музыкально-драматический театр имени Бабура), заслуженный артист Узбекской ССР (1974), участник Великой Отечественной войны.
В 1958-м вместе с коллективом театра участвовал во II Декаде киргизского искусства и литературы в Москве.
Снялся в нескольких фильмах.
Его высказывания и жизненные ситуации описаны в комических пьесах писателя Абдугани Абдугафурова, книге «Видные сыновья Оша» (2000) и журнале «Муштум». Его роль в истории Ошского театра имени Бабура отражена в книге драматурга Абдугани Абдугафурова «Ошский академический театр» (2010).
Умер 7 апреля 1977 года.
Родился профессор Абдыкерим Джолдошбеков
Родился в 1935 году в селе Кызыл-Сай Таласской области. Переводчик.
Специалист по германистике, типологическому языкознанию.
Опубликовано более 100 научных работ, в том числе пять монографий, 24 учебника и учебного пособия.
Умер врач Борис Шапиро
Родился 18 декабря 1930 года в городке Коростени на Украине.
Одиннадцать лет возглавлял Республиканскую санэпидемстанцию, был заместителем главного санитарного врача республики, 10 лет занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Киргизской ССР (1984-1994). Возглавлял Республиканское объединение «СПИД», заложил основу лечения, профилактики ВИЧ/СПИДа в Кыргызстане.
При его непосредственном участии в республике создана сеть лечебно-профилактических пунктов по предупреждению ВИЧ/СПИДа, целая система по оказанию помощи больным этим недугом.
В 1976 году Борис Моисеевич награжден орденом «Знак Почета», в 1999-м — знаком «Отличник здравоохранения СССР» и Кыргызской Республики, медалями «Данк» и «Данакер» (в 2003 году).
В 1980 году ему присвоены звания «Заслуженный врач Кыргызской Республики», «Почетный гражданин Бишкека».
Умер в 2011 году.
Умер заслуженный деятель культуры Абилезим Ниязов
Родился 2 января 1929 года в селе Эпкин Чуйской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, основатель кыргызской школы дикторов, выдающийся диктор телерадио.
В 1964 году первым среди кыргызских дикторов удостоен «высшей категории», одним из первых — звания «Отличник теле и радио СССР». В 1979-м одним из первых также был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики». Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд». Дважды награждался Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР.
Выдающиеся произведения кыргызской и мировой литературы, озвученные известным диктором, до сих пор хранятся в «Золотом фонде» Кыргызского радио.
Куда сходить
Культура