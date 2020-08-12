12:24
USD 77.61
EUR 91.35
RUB 1.06
Общество

Объем воды в Токтогулке снизился на 2,2 миллиарда кубов

На сегодня в Токтогульском водохранилище накоплено 14 миллиардов 411 миллионов кубометров воды. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник службы эксплуатации и ремонта энергооборудования ОАО «Электрические станции» Улугбек Мамыралиев.

По его словам, показатель на 2,2 миллиарда кубометров меньше, чем было в прошлом году. Приток воды составляет 739 кубометров в секунду, расход — 345 кубометров.

«То, что дождливая погода была, это факт. Но несмотря на это, основная составляющая водохранилища — это таяние ледников. В основном влияет снежная погода в Нарынской области. Этой зимой у нас и снега по республике мало было. И первые месяцы лета погода была не настолько жаркой, чтобы способствовать таянию ледников», — отметил Улугбек Мамыралиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162288/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Без света зимой не останемся. Президент объяснил почему
2020 год будет маловодным, наконец признались в правительстве
Объем воды в Токтогулке меньше на миллиард кубометров, чем в 2018 году
С Токтогульского водохранилища сливают воду, уверен эксперт
Что происходит? Кыргызстанцев просят экономить электроэнергию
Маловодный период. В Кыргызгидромете рассказали о приточности реки Нарын
Маловодный период Токтогулки. Почему чиновники засекретили информацию?
Объем воды в Токтогульском водохранилище чуть выше 13,6 миллиарда кубометров
Объем Токтогульского водохранилища составляет 16,8 миллиарда кубометров
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 425 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;587 В КР выявили 425 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 587
Бизнес
Компания &laquo;АКНЕТ&raquo; предоставила Минздраву КР&nbsp;автомобиль скорой помощи Компания «АКНЕТ» предоставила Минздраву КР автомобиль скорой помощи
Успей получить кэшбек 1000 сомов до&nbsp;1&nbsp;сентября при покупке Redmi Note 9/9S Успей получить кэшбек 1000 сомов до 1 сентября при покупке Redmi Note 9/9S
Телевидение aitv: от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: от 50 сомов в месяц
Компания MegaCom готова к&nbsp;запуску проекта &laquo;Электронный дневник&raquo; Компания MegaCom готова к запуску проекта «Электронный дневник»
12 августа, среда
12:14
Объем воды в Токтогулке снизился на 2,2 миллиарда кубов Объем воды в Токтогулке снизился на 2,2 миллиарда кубов...
12:01
Выборы-2020. Нечеткие правила игры, которые грозят бесконечными скандалами
11:52
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
11:49
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20,2 миллиона человек
11:37
Выборы-2020. 42 партии открыли избирательный фонд: движение средств