Объем воды в Токтогулке снизился на 2,2 миллиарда кубов

На сегодня в Токтогульском водохранилище накоплено 14 миллиардов 411 миллионов кубометров воды. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник службы эксплуатации и ремонта энергооборудования ОАО «Электрические станции» Улугбек Мамыралиев.

По его словам, показатель на 2,2 миллиарда кубометров меньше, чем было в прошлом году. Приток воды составляет 739 кубометров в секунду, расход — 345 кубометров.

«То, что дождливая погода была, это факт. Но несмотря на это, основная составляющая водохранилища — это таяние ледников. В основном влияет снежная погода в Нарынской области. Этой зимой у нас и снега по республике мало было. И первые месяцы лета погода была не настолько жаркой, чтобы способствовать таянию ледников», — отметил Улугбек Мамыралиев.