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Общество
Сюжет: Токтогульское водохранилище

Объем воды в Токтогульском водохранилище начал увеличиваться

В последние двое суток объем воды в Токтогульском водохранилище начал увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные ОАО «Электрические станции».

На 23 марта объем воды составлял 7 миллиардов 192,2 миллиона кубометров. Это самый низкий показатель за последний год. За два дня уровень воды вырос на 14,88 миллиона кубометров и составил 7 миллиардов 207,8 миллиона кубометров. Так происходит потому, что приток воды на сегодня впервые превысил расход.

Однако по сравнению с прошлым годом воды в Токтогулке на 667,73 миллиона кубометров меньше.

На сегодня ситуация с водой в Токтогульском водохранилище практически критическая. Энергетики уже предупредили — если так пойдет дальше, то к апрелю Токтогулка может достичь «мертвого» объема. В этом случае одноименная ГЭС просто не сможет вырабатывать электроэнергию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289719/
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