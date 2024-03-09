16:07
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Экономика
Сюжет: Токтогульское водохранилище

Токтогульское водохранилище. За неделю объем упал до 7,5 миллиарда кубометров

За первую неделю марта объем воды в Токтогульском водохранилище сократился на 344,09 миллиона кубометров — до 7 миллиардов 568,8 миллиона. Год назад на 8 марта показатель был выше.

С начала года уровень воды сократился на 2 миллиарда 860,92 миллиона кубометров.

Приток воды на сегодня остается примерно таким же, как год назад, — в среднем примерно 158 кубометров в секунду.


А вот расход воды из Токтогулки остается довольно высоким. На сегодня тратят на выработку электроэнергии в 4,6 раза больше воды, чем поступает.

Это привело к тому, что расход оказался выше уровня 2023-го, хотя первые полтора месяца 2024 года он был ниже. С 1 по 8 марта расход составил в среднем 736 кубометра в секунду. В прошлом году за тот же период — 404,5.


Уровень воды в Токтогульском водохранилище может подсказать, ждать нам отключений электричества или нет. Сейчас в Кыргызстане маловодный период. Ранее энергетики прогнозировали, что к 1 апреля объем воды в Токтогулке будет всего 7 миллиардов кубометров.

Из-за низкого притока воды в водохранилище и вывода в ремонт двух агрегатов на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС в стране начали отключать электроэнергию в часы утренних и вечерних нагрузок. Сейчас вся надежда на то, что быстрее потеплеет и расход электроэнергии для отопления снизится.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288589/
просмотров: 516
Версия для печати
Материалы по теме
Есть угроза, что к апрелю объем воды в Токтогулке опустится до «мертвого»
Маловодный период. В Токтогулке воды уже меньше 8 миллиардов кубометров
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров
Токтогульское водохранилище. Объем воды падает, расход растет
Маловодный период. Воды в Токтогулке становится все меньше
Объем воды в Токтогульском водохранилище опустился ниже 10 миллиардов кубометров
В Кыргызстане отключения электричества зимой, возможно, будут
Объявлен конкурс на пользование акваториями двух водохранилищ
К 1 апреля 2024 года объем воды в Токтогулке будет всего 7 миллиардов кубометров
Три компании будут разводить рыбу на Токтогульском водохранилище
Популярные новости
Налоговая декларация. Почему ее&nbsp;важно сдавать и&nbsp;как правильно это делать Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать
Ozon запустил собственную курьерскую доставку в&nbsp;Кыргызстане Ozon запустил собственную курьерскую доставку в Кыргызстане
Министр энергетики назвал новую страну, откуда покупают энергию на&nbsp;майнинг Министр энергетики назвал новую страну, откуда покупают энергию на майнинг
Добыча урана на&nbsp;Иссык-Куле: вопросов больше, чем ответов Добыча урана на Иссык-Куле: вопросов больше, чем ответов
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
9 марта, суббота
15:21
Япония потратит $3,5 миллиона на помощь малообеспеченным кыргызстанцам Япония потратит $3,5 миллиона на помощь малообеспеченны...
15:00
Токтогульское водохранилище. За неделю объем упал до 7,5 миллиарда кубометров
14:18
Труппу современного балета создадут в Национальной филармонии
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 9 марта. Сильно подорожали огурцы и помидоры
13:47
Yasar Dogu&Vehbi Emre. Жоламан Шаршенбеков — золотой призер турнира