Токтогульское водохранилище. За неделю объем упал до 7,5 миллиарда кубометров

За первую неделю марта объем воды в Токтогульском водохранилище сократился на 344,09 миллиона кубометров — до 7 миллиардов 568,8 миллиона. Год назад на 8 марта показатель был выше.

С начала года уровень воды сократился на 2 миллиарда 860,92 миллиона кубометров.

Приток воды на сегодня остается примерно таким же, как год назад, — в среднем примерно 158 кубометров в секунду.





А вот расход воды из Токтогулки остается довольно высоким. На сегодня тратят на выработку электроэнергии в 4,6 раза больше воды, чем поступает.

Это привело к тому, что расход оказался выше уровня 2023-го, хотя первые полтора месяца 2024 года он был ниже. С 1 по 8 марта расход составил в среднем 736 кубометра в секунду. В прошлом году за тот же период — 404,5.





Уровень воды в Токтогульском водохранилище может подсказать, ждать нам отключений электричества или нет. Сейчас в Кыргызстане маловодный период. Ранее энергетики прогнозировали, что к 1 апреля объем воды в Токтогулке будет всего 7 миллиардов кубометров.

Из-за низкого притока воды в водохранилище и вывода в ремонт двух агрегатов на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС в стране начали отключать электроэнергию в часы утренних и вечерних нагрузок. Сейчас вся надежда на то, что быстрее потеплеет и расход электроэнергии для отопления снизится.