Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров

За десять дней, с 16 по 25 февраля, объем воды в Токтогульском водохранилище сократился на 465,55 миллиона кубометров — до 8 миллиардов 184,65 миллиона. Год назад на 26 февраля показатель был немного выше.

С начала года уровень воды сократился на 2,2 миллиарда кубометров, с начала февраля — на 1,1 миллиарда кубометров.

Приток воды немного выше уровня прошлого года. Если в 2023-м в среднем с 16 по 23 февраля он составлял 156 кубометров в секунду, то в этом году — 165 кубометров в секунду.

Холодная погода и невозможность еще больше увеличить выработку электроэнергии на ТЭЦ Бишкека сказались на расходе воды из Токтогулки. На сегодня тратят на выработку электроэнергии в 4,5 раза больше воды, чем поступает.

Это привело к тому, что расход оказался выше уровня прошлого года. Хотя первые полтора месяца 2024-го он был ниже. С 16 по 23 февраля этого года он составил в среднем 742 кубометра в секунду. В прошлом году за тот же период было 652.