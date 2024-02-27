15:47
USD 89.43
EUR 96.86
RUB 0.95
Экономика

Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров

За десять дней, с 16 по 25 февраля, объем воды в Токтогульском водохранилище сократился на 465,55 миллиона кубометров — до 8 миллиардов 184,65 миллиона. Год назад на 26 февраля показатель был немного выше.

С начала года уровень воды сократился на 2,2 миллиарда кубометров, с начала февраля — на 1,1 миллиарда кубометров.

Приток воды немного выше уровня прошлого года. Если в 2023-м в среднем с 16 по 23 февраля он составлял 156 кубометров в секунду, то в этом году — 165 кубометров в секунду.

Холодная погода и невозможность еще больше увеличить выработку электроэнергии на ТЭЦ Бишкека сказались на расходе воды из Токтогулки. На сегодня тратят на выработку электроэнергии в 4,5 раза больше воды, чем поступает.

Это привело к тому, что расход оказался выше уровня прошлого года. Хотя первые полтора месяца 2024-го он был ниже. С 16 по 23 февраля этого года он составил в среднем 742 кубометра в секунду. В прошлом году за тот же период было 652.

Уровень воды в Токтогульском водохранилище может подсказать, ждать нам отключений электричества или нет. Сейчас в Кыргызстане маловодный период. Ранее энергетики прогнозировали, что к 1 апреля объем воды в Токтогулке будет всего 7 миллиардов кубометров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287669/
просмотров: 443
Версия для печати
Материалы по теме
Токтогульское водохранилище. Объем воды падает, расход растет
Маловодный период. Воды в Токтогулке становится все меньше
Объем воды в Токтогульском водохранилище опустился ниже 10 миллиардов кубометров
В Кыргызстане отключения электричества зимой, возможно, будут
Объявлен конкурс на пользование акваториями двух водохранилищ
К 1 апреля 2024 года объем воды в Токтогулке будет всего 7 миллиардов кубометров
Три компании будут разводить рыбу на Токтогульском водохранилище
Кыргызстан возвращает электроэнергию Узбекистану и поставляет республике воду
Почему Токтогулка не наполняется, или Как нам не остаться без электричества
На Токтогульском водохранилище задержали браконьеров
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;февраля. Больше всего подешевели огурцы Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы
Антимонопольная служба назвала причину повышения цен на&nbsp;ГСМ в&nbsp;Кыргызстане Антимонопольная служба назвала причину повышения цен на ГСМ в Кыргызстане
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;26&nbsp;февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 февраля
Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в&nbsp;Кыргызстан в&nbsp;январе 2024 года Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в Кыргызстан в январе 2024 года
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
27 февраля, вторник
15:35
В ресторан верхом на лошади. Кабмин поручил упорядочить семейные торжества и тои В ресторан верхом на лошади. Кабмин поручил упорядочить...
15:27
Энергетики просят общепит рациональнее использовать электроэнергию
15:00
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров
14:26
В Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов
14:00
Закон об иноагентах. Когда иметь свое мнение станет преступлением