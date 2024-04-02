Токтогульское водохранилище. Накопление идет, но расслабляться рано

Объем воды в Токтогульском водохранилище остается на критически низкой отметке — чуть больше 7 миллиардов кубометров. В последнюю неделю марта, когда на улице заметно потеплело, оно начало наполняться.

Но это не повод выдохнуть: воды в Токтогулке все еще значительно меньше уровня 2023 года.

Это значит, что ситуация остается критической. Добавляет беспокойства то, что приток воды остается немного ниже уровня 2023-го, а расход все еще выше.

Редакция 24.kg проанализировала данные по уровню воды в Токтогулке в марте, чтобы понять, какая сейчас обстановка и отличается ли она от прошлогодней.

Сколько воды в Токтогулке

Больше всего воды мы потеряли в феврале — 1 миллиард 344,67 миллиона кубов.

Данные показывают, что с начала года объем воды в Токтогульском водохранилище снизился на 3 миллиарда 156,82 миллиона кубометров. На 1 апреля 2024 года он составил 7 миллиардов 276,62 миллиона кубометров.

За январь объем упал на 1 миллиард 171,26 миллиона кубометров. Меньше всего показатель сократился в марте — на 637,17 миллиона кубометров.

Самой низкой отметки Токтогулка достигла 23 марта 2024 года, когда ее объем упал до 7 миллиардов 192,92 миллиона кубометров.

И если за первые три недели марта объем воды сократился на 720,87 миллиона кубов, то за последнюю вырос на 83,7 миллиона кубов.

Но если сравнивать данные с уровнем 2023 года, то оптимизма остается совсем мало. По сравнению с мартом 2023-го показатель на 654,4 миллиарда кубометров, или на 8,2 процента, ниже. В прошлом году объем воды удалось удержать на отметке 7,8 миллиарда кубометров. Самым низким уровень был 26 марта, а потом пошло накопление воды.

Приток воды ниже

Ситуация осложняется и тем, что воды в Токтогулку в этом году поступает немного меньше, чем в прошлом. Если в марте 2023-го в среднем приток составлял 205 кубов в секунду, то марте этого года — 204.

Только одну неделю марта — с 23-го по 29-е число — приток воды был выше, чем в 2023 году. Все остальное время показатели отставали. Во многом это связано с отсутствием достаточного количества осадков и низкими температурами в 2024-м.

Приток был высоким в период, когда отпустили морозы и столбик термометра стал подниматься выше отметки в +10-15 градусов.

Расход остается высоким

По сравнению с февралем 2024 года в марте расход воды из Токтогулки оказался в три раза ниже.

Данные по расходу воды из Токтогульского водохранилища показывают, что регулировочные мероприятия энергетиков помогли его сократить. Показатель за месяц стал значительно ниже.

Если в феврале тратили в среднем 690 кубов в секунду, то в марте — 264. Цена — кыргызстанцы сидели часами без света. Другого выхода энергетики не нашли.

Сравнение данных марта 2023 и 2024 годов показывает, что в этом году на выработку электроэнергии мы тратим все равно больше воды. Если в 2023-м в среднем 223 кубометра в секунду, то в этом — 264.

Но это не говорит о том, что энергетический кризис миновал. Ситуация остается сложной. Надежды на то, что Кыргызстан следующей зимой сможет сам обеспечить себя электроэнергией, более чем призрачны. В это не верят даже энергетики. На 2024-й запланирован импорт 3,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Но если системы соседей не позволят зимой поставить нам нужный объем электроэнергии, мы снова будем сидеть без света.