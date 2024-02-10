Маловодный период. Воды в Токтогулке становится все меньше

Уровень воды в Токтогульском водохранилище может подсказать, ждать нам отключений электричества или нет. Сейчас в Кыргызстане маловодный период.

Ранее энергетики прогнозировали, что к 1 апреля объем воды в Токтогулке будет всего 7 миллиардов кубометров.

«Такой режим у нас был в 2014-2015 годах. Тогда на 1 октября объем воды в Токтогулке был в районе 11,9 миллиарда кубометров, а на 1 апреля — 6,4 миллиарда. Так что это не первый случай. Мы такое проходили. Надеюсь, и этот год пройдем», — сказал министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Редакция 24.kg проанализировала данные по уровню воды в Токтогулке, чтобы понять, какая сейчас обстановка и отличается ли она от прошлогодней.

Объем воды упал

За первую неделю февраля 2024 года объем воды в Токтогульском водохранилище снизился на 287,6 миллиона кубометров и опустился ниже отметки в 9 миллиардов кубометров. В прошлом году показатель был таким чуть позже — 10 февраля 2023-го.

Напомним, что 2 февраля ночью на ТЭЦ Бишкека произошла авария. А столичная теплоэлектроцентраль — это не только отопление и горячая вода, это крупнейший источник выработки электроэнергии на севере страны. Чтобы не было отключений электроэнергии и не пострадали и жители регионов, энергетики увеличили выработку электроэнергии на ГЭС.

Это сразу сказалось на расходе воды из Токтогулки. Если 2 февраля он был 668 кубометров в секунду, то на следующий день вырос до 783 кубометров. Тогда же начал падать и уровень воды в водохранилище.

Ситуация на ТЭЦ стабилизировалась. Сейчас теплоэлектроцентраль работает практически на полную мощность, поступает электроэнергия от соседей. Поэтому расход воды энергетики начали сокращать с 7 февраля.

Приток воды пока немного ниже уровня 2023 года. Остается рассчитывать только на то, что помогут снегопады.

Приток больше, расход меньше

В январе ситуация была немного другая. Анализ данных по уровню воды в Токтогулке за январь 2024-го и 2023-го показывает, что в этом году запасы водохранилища меньше. Самой большой разница была на начало января. На 1 января 2023-го было чуть более 11 миллиардов кубометров, а в этом году — только 10,4 миллиарда. Но к концу месяца данные практически сравнялись.

За месяц объем Токтогульского водохранилища сократился на 1,1 миллиарда кубометров. Это на 500 миллионов кубометров меньше, чем падение объема в январе 2023 года.

В этом году приток воды был выше, чем в 2023-м, а расход меньше, в среднем на четверть ниже, чем в прошлом году. Приток выше почти на 12 процентов.

Более высокая приточность связана в первую очередь со снегопадами, которые прошли в январе. В 2023 году энергетики готовы были молиться всем богам, чтобы пошел хороший снег. Но его не было. В этом же году осадков больше.

Меньший расход воды тоже вполне объясним. Кыргызстан договорился с соседями об импорте электроэнергии. Этой зимой проблем с поставками нет. Поэтому республика перекрывает возросшее потребление электроэнергии за счет импортных поставок и экономит воду в Токтогулке.

Как мы теряли воду

Данные по наполняемости воды в Токтогульском водохранилище показывают, что по итогам 2023-го года объем воды в нем не достиг даже 12 миллиардов кубометров. К началу октября едва удалось накопить чуть больше 11,8 миллиарда кубов. И это с учетом серьезных объемов импорта у соседей.

С наступлением лета воды становилось больше. Но набрать хороший объем все равно не получилось. За 90 дней накопили всего 2,7 миллиарда кубометров воды. Если к концу мая 2023 года уровень воды был 8,5 миллиарда кубометров, то на 31 августа — только 11,2 миллиарда кубов.

Отличительной особенностью прошлого года стало то, что весь год расход воды Токтогулки превышал приток.

За весь год не было ни дня, когда бы потратили воды меньше, чем ее поступило в водохранилище. Самым сложным был январь 2023 года, когда расход превышал приток в 6-8 раз.

В прошлом году Кыргызстан столкнулся с катастрофической нехваткой воды. Директор Государственного агентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев заявил, что в республике сейчас многоводные и маловодные периоды сменяют друг друга ежегодно. Раньше один период длился 12 лет. Потом его срок сократился до шести лет. Для республики такой маловодный период закончился в 2020 году, и эксперты ждали его повторения только в 2026-м.

«В 2021 году у нас был крайне сложный период. Потом 2022-й мы прошли хорошо. В 2023 году ситуация была хуже, чем в 2021-м», — отметил Алмазбек Сокеев.

В этом году чиновники снова ждут маловодье. В частности, об этом в начале января заявил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев. Он отметил, что «по этой причине будет организовано 100 крупных мероприятий по водным ресурсам».

Известно, что в 2024-м планируют отремонтировать 540 километров оросительных каналов и построить бассейны суточного и декадного регулирования. Всего на улучшение ирригационной сети Кыргызстана власти обещают выделить 2 миллиарда сомов.