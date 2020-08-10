Фото дня. Александр Лукашенко встретился с Даниилом Урицким (Данияром Усеновым)

Александр Лукашенко сегодня посетил ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» и встретился с бизнесменом Даниилом Урицким (который внешне очень похож на экс-премьер-министра КР Данияра Усенова). Фотографию опубликовали СМИ Беларуси.
Напомним, в 2018 году стало известно, что бывший премьер-министр Данияр Усенов, разыскиваемый правоохранительными органами Кыргызстана, стал Даниилом Урицким, живет в Минске и возглавил ЗАО «БНБК».
Отметим, накануне в Беларуси прошли выборы президента. По предварительным данным, Александр Лукашенко набрал около 80 процентов голосов.
Прошлой ночью в Минске и других городах произошли столкновения между демонстрантами, недовольными результатами выборов, и сотрудниками ОМОН. В ходе разгона акции протеста погиб один человек.
СМИ сообщали, что Александр Лукашенко с семьей покинул страну.