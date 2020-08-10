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Общество

Фото дня. Александр Лукашенко встретился с Даниилом Урицким (Данияром Усеновым)

Фото БелТА. Даниил Урицкий рассказывает Александру Лукашенко о реализуемых проектах

Александр Лукашенко сегодня посетил ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» и встретился с бизнесменом Даниилом Урицким (который внешне очень похож на экс-премьер-министра КР Данияра Усенова). Фотографию опубликовали СМИ Беларуси.

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Сообщается, что Александру Лукашенко подробно доложили о реализации инвестиционного проекта, работах, которые ведутся в настоящее время и запланированы на перспективу. Особое внимание сейчас уделяется вопросам закупки и логистики поставок зерна от белорусских производителей на предприятия БНБК. Планируется, что в год здесь будут перерабатывать 700 тысяч тонн зерна, а первые поставки будут осуществляться буквально в ближайшие дни.

Напомним, в 2018 году стало известно, что бывший премьер-министр Данияр Усенов, разыскиваемый правоохранительными органами Кыргызстана, стал Даниилом Урицким, живет в Минске и возглавил ЗАО «БНБК».

Отметим, накануне в Беларуси прошли выборы президента. По предварительным данным, Александр Лукашенко набрал около 80 процентов голосов.

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Прошлой ночью в Минске и других городах произошли столкновения между демонстрантами, недовольными результатами выборов, и сотрудниками ОМОН. В ходе разгона акции протеста погиб один человек.

СМИ сообщали, что Александр Лукашенко с семьей покинул страну.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162092/
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