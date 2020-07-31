Как проводить человека в последний путь, напомнил теолог Кадыр Маликов

Член Совета улемов Кыргызстана известный теолог Кадыр Маликов напомнил, как правильно проводить похоронную церемонию во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Конечно, всем хочется проводить родных достойно и с почестями, но стоит помнить, что массовые похороны могут стать источником заражения», — сказал он.

Кадыр Маликов отметил, что важно соблюдать все меры личной гигиены, физического дистанцирования, санитарные нормы.

Напомним, представительство Интерньюс в Кыргызстане совместно с республиканским штабом запустили информационную кампанию для населения страны о самых важных мерах по профилактике опасной болезни и защите себя и окружающих.