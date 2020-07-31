Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом усложняется теперь и в регионах Кыргызстана. Там, судя по всему, начинает реализовываться бишкекский сценарий. Первыми с волной резкого роста числа зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией столкнулись в Иссык-Кульской области. Наш анализ показал, что произошло это во многом из-за того, что люди перестали следовать простым правилам дистанцирования и продолжают активно посещать места массового скопления людей.

Как вспыхнул Иссык-Куль

Пока все силы, средства государства и волонтеров были направлены на стабилизацию ситуации в Бишкеке, в регионах начало расти число случаев заражения коронавирусом.

Первым предал гласности адскую ситуацию в Иссык-Кульской области предприниматель Эрик Абдыкалыков.

Он снял серию роликов о том, в каких условиях живут и работают медики региона. Заодно рассказал, что там на самом деле происходит.

Люди за гроши работают. Так или иначе они заразятся, ведь никаких условий нет, СИЗ нет. Боятся что-то говорить из-за страха потерять работу. Эрик Абдыкалыков

Затем и волонтерские движения стали все чаще обращаться к президенту и правительству с просьбой обратить внимание на ситуацию на Иссык-Куле. Они просили отправить в область врачей. Сами местные медики признаются, что вынуждены работать без средств индивидуальной защиты.

Трагической без преувеличения демонстрацией происходящего в регионе стала смерть сразу нескольких врачей. 18 июля от внебольничной пневмонии в возрасте 62 лет умерла врач высшей категории, директор Иссык-Кульского районного центра семейной медицины Бубуайым Жээнбаева. Утром 27 июля от ранее диагностированной внебольничной пневмонии ушел из жизни заведующий реанимационным отделением Иссык-Кульской территориальной больницы Сарбагыш Иманалиев.

В области в спешном порядке сменили руководство. Вновь назначенный полномочный представитель правительства на Иссык-Куле Балбак Тулобаев признался, что ситуация действительно сложная.

«Проблема есть и в Джети-Огузском районе. Туда тоже направили врачей из Каракола и Бишкека. Сегодня встречался с российскими медиками, они сейчас в Ак-Суйском районе, завтра поедут в Джети-Огуз. Сейчас туда направим все силы. Там тяжелая ситуация. Надеюсь, в течение нескольких дней мы ее стабилизируем», — ранее пообещал чиновник.

Лидер антирейтинга

Простое сравнение числа зараженных в Иссык-Кульской области с данными по остальным областям Кыргызстана, конечно, не может быть поводом для беспокойства. Ведь, согласно представленным штабом цифрам, главная курортная зона страны не входит даже в тройку лидеров по числу новых случаев инфицирования COVID-19.

А вот анализ прироста ежедневных случаев показывает, что ситуация в этом регионе крайне сложная.

Если по состоянию на 21 июля в Иссык-Кульской области было зарегистрировано всего 1 тысяча 476 случаев заражения коронавирусом, то на 30 июля их уже 2 тысячи 533. Это самый большой прирост числа зараженных за такой короткий срок.

В тройке лидеров по уровню роста заболеваемости, кроме Иссык-Кульской области, также Джалал-Абадская и Таласская. А вот в Бишкеке и Чуйской области, наоборот, самые низкие показатели роста.

Больше всего случаев заражения на сегодня все равно в Бишкеке и Чуйской области. Но за последние 10 дней рост числа случаев коронавируса в этих регионах снижается. На сегодня по Бишкеку он не доходит даже до 1 процента. По Чуйской области показатель составляет 1,75 процента.

По сравнению с 29 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иссык-Кульской области выросло почти на 4 процента.

Это в два раза больше, чем по всему Кыргызстану. Да, по сравнению с данными на 21 июля рост сократился почти в три раза, но до стабилизации обстановки еще очень далеко.

А ведь премьер-министр заранее предупреждал, что в регионах может повториться бишкекский сценарий. Регионы должны быть готовыми к любому варианту развития эпидемиологической ситуации, и для этого должны быть созданы необходимые условия.

«Сейчас в областях наблюдается нехватка лекарственных средств. Поэтому необходимо усилить работу по закупке необходимых медикаментов. В то же время следует усилить надзор над необоснованным завышением цен на лекарства. Реанимационные блоки в медучреждениях должны быть полностью подготовлены. Закупленные правительством мобильные кислородные концентраторы распределим по всем регионам», — говорил еще в начале июля Кубатбек Боронов.

Но от резкого роста числа заражений кыргызстанцев это не спасло.

Прогулки важнее жизни

Что же стало причиной такого резкого роста больных коронавирусом в Иссык-Кульской области? Наш анализ показал, что одной из причин может быть несоблюдение элементарных карантинных мер.

Корпорация Google предоставляет данные о передвижении граждан во время пандемии COVID-19 по всему миру. Есть в этом отчете и Кыргызстан. Google представляет информацию о частоте и длительности пребывания граждан в общественных местах — магазинах, аптеках, на остановках общественного транспорта, работе, в парках и жилых районах.

В отчетах Google указывает данные о передвижениях граждан в процентах.

Данные говорят о том, что минимальными посещения публичных мест были в апреле во время действия режима чрезвычайного положения. После снятия ограничений кыргызстанцы стали чаще ходить на работу или отдыхать. Однако рост числа зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией вновь заставил граждан оставаться дома.

По Иссык-Кульской области ситуация иная. Там отмечен рост передвижений по всем направлениям.

Интересно, что он начался в мае, когда власти стали постепенно ослаблять карантинный режим. С тех пор показатель только растет. Если в целом по стране процент передвижений на работу или в парки в июне ушел в минус, то на Иссык-Куле этого не произошло.

А ведь власти региона пытались ограничить передвижение людей в регионе. Например, вводили запрет на въезд в область на общественном транспорте. На 10 дней закрывался на карантин самый курортный Иссык-Кульский район. Но все это не дало результатов.

Эти данные вызывают опасения. Ведь медики в один голос твердят, что сейчас не время расслабляться. Несмотря на отмену жестких карантинных ограничений, нужно стараться поменьше посещать места массового скопления людей, стараться максимально самоизолироваться.

Ухудшившаяся ситуация в Иссык-Кульской области лучшее тому подтверждение. Если ничего не изменится, то обстановка в этом регионе будет только осложняться.