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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Сложную ситуацию на Иссык-Куле прокомментировал глава региона Балбак Тулобаев

Эпидемиологическая ситуация на Иссык-Куле остается сложной, а в больницах не хватает врачей. Об этом в микроблоге Twitter сообщил режиссер Эрик Абдыкалыков.

«В Чолпон-Ате ад. Главврач поликлиники умерла, заместитель в тяжелом состоянии лечится в Бишкеке, умер главный реаниматолог. Больница обезглавлена, врачи уходят. Есть оборудование, но нет врачей. Однако, страна «готова к пандемии», сейчас главное выборы провести, фото с пакетами сделать», — написал он.

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Вновь назначенный полномочный представитель правительства в регионе Балбак Тулобаев прокомментировал ситуацию. Он сообщил 24.kg, что в территориальную больницу уже прибыли врачи из Бишкека.

«Проблема есть и в Джети-Огузском районе. Туда тоже направили врачей из Каракола и Бишкека. Сегодня встречался с российскими медиками, они сейчас в Ак-Суйском районе, завтра поедут в Джети-Огуз. Сейчас туда направим все силы. Там тяжелая ситуация. Надеюсь, в течение нескольких дней мы ее стабилизируем», — сказал чиновник.

Глава области добавил, что прорабатывается вопрос приобретения в каждый район рентген-аппаратов, другого оборудования. «Минздрав направляет на область один рентген- и один КТ-аппараты», — отметил он.

Балбак Тулобаев поблагодарил всех волонтеров, которые оказывают помощь организациям здравоохранения, и врачей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161002/
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