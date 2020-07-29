За участие в конфликте в Украине возбудили дело в отношении трех кыргызстанцев

Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в отношении трех кыргызстанцев, а также пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи граждан Бразилии, участвующих в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ГП, иностранные наемники «служили» в составе различных подразделений — в так называемых 14-м батальоне территориальной обороны «Призрак», 11-м отдельном мотострелковом полку «Восток», пятой отдельной мотострелковой бригаде «Оплот», частной военной компании «Вагнер».

«Уточняется, что в соответствии с протоколом Женевской конвенций о защите жертв войны они являются наемниками, а их действия — нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года», — говорится в сообщении.

Проведение досудебного расследования указанных уголовных правонарушений поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.